12:49 • 10024 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 14963 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 16296 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 27846 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 38511 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 34322 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 48730 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28034 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43100 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35691 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Графики отключений электроэнергии
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 18202 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 16350 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 14799 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 14442 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 26050 просмотра
Пришло время искать новое руководство в Иране: Трамп в ответ на обвинения Хаменеи

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время искать новое руководство в Иране, обвинив аятоллу Хаменеи в уничтожении страны. Это произошло после обвинений Хаменеи в адрес Трампа относительно ответственности за насилие в Иране.

Пришло время искать новое руководство в Иране: Трамп в ответ на обвинения Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в субботу, 17 января, призвал к завершению 37-летнего правления аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Время искать новое руководство в Иране", — сказал Трамп в комментарии Politico на фоне того, что массовые протесты с требованием прекратить правление режима, похоже, пошли на спад.

За последние три недели по всей стране были убиты тысячи протестующих, что побудило Трампа неоднократно угрожать военным вмешательством. Во вторник Трамп призвал иранцев продолжать протесты и "брать под контроль институты", заявив, что "помощь уже на подходе".

На следующий день президент резко изменил позицию, сообщив, что его проинформировали о прекращении убийств.

"Лучшее решение, которое он когда-либо принял, — это не повесить более 800 человек два дня назад", — сказал Трамп в субботу, отвечая на вопрос о возможных масштабах военной операции США в Иране.

Несмотря на тревожное спокойствие в Иране, власти призывают к казням, а священнослужители угрожают Трампу17.01.26, 04:56 • 4392 просмотра

Заявления Трампа прозвучали вскоре после того, как аккаунт Хаменеи в X опубликовал серию враждебных сообщений в адрес Трампа, обвинив президента США в ответственности за смертельное насилие и беспорядки в Иране.

"Мы признаем президента США виновным в жертвах, ущербе и клевете, которые он нанес иранскому народу", — написал Хаменеи.

В другом сообщении он заявил, что Трамп ложно представил насильственные группировки как якобы представляющие иранский народ, назвав это "возмутительной клеветой".

Трамп, после того как ему зачитали эти сообщения, сказал, что правители Тегерана опираются на репрессии и насилие. "В чем он виновен как лидер страны — так это в полном уничтожении страны и применении насилия на уровнях, которых никогда раньше не видели", — заявил Трамп. "Чтобы страна функционировала — даже если это очень низкий уровень функционирования, — руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своим государством, как это делаю я с Соединенными Штатами, а не убивать людей тысячами, чтобы удерживать контроль".

"Лидерство — это о уважении, а не о страхе и смерти", — добавил Трамп.

Politico отмечает, что этот обмен заявлениями подчеркивает обострение риторики между Вашингтоном и Тегераном в нестабильный для региона момент, а также на фоне недавнего публичного обращения Хаменеи, в котором он заявил, что "иранская нация победила Америку".

Трамп пошел дальше, перейдя на личные оценки, осудив Хаменеи и иранскую систему управления.

"Этот человек — больной человек, который должен нормально управлять своей страной и прекратить убивать людей", — сказал Трамп. "Его страна — худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства".

Хаменеи призвал "сломать хребет бунтовщикам" после массовых протестов в Иране17.01.26, 17:25 • 2700 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Али Хаменеи
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран