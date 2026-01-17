Пришло время искать новое руководство в Иране: Трамп в ответ на обвинения Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в субботу, 17 января, призвал к завершению 37-летнего правления аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Время искать новое руководство в Иране", — сказал Трамп в комментарии Politico на фоне того, что массовые протесты с требованием прекратить правление режима, похоже, пошли на спад.

За последние три недели по всей стране были убиты тысячи протестующих, что побудило Трампа неоднократно угрожать военным вмешательством. Во вторник Трамп призвал иранцев продолжать протесты и "брать под контроль институты", заявив, что "помощь уже на подходе".

На следующий день президент резко изменил позицию, сообщив, что его проинформировали о прекращении убийств.

"Лучшее решение, которое он когда-либо принял, — это не повесить более 800 человек два дня назад", — сказал Трамп в субботу, отвечая на вопрос о возможных масштабах военной операции США в Иране.

Несмотря на тревожное спокойствие в Иране, власти призывают к казням, а священнослужители угрожают Трампу

Заявления Трампа прозвучали вскоре после того, как аккаунт Хаменеи в X опубликовал серию враждебных сообщений в адрес Трампа, обвинив президента США в ответственности за смертельное насилие и беспорядки в Иране.

"Мы признаем президента США виновным в жертвах, ущербе и клевете, которые он нанес иранскому народу", — написал Хаменеи.

В другом сообщении он заявил, что Трамп ложно представил насильственные группировки как якобы представляющие иранский народ, назвав это "возмутительной клеветой".

Трамп, после того как ему зачитали эти сообщения, сказал, что правители Тегерана опираются на репрессии и насилие. "В чем он виновен как лидер страны — так это в полном уничтожении страны и применении насилия на уровнях, которых никогда раньше не видели", — заявил Трамп. "Чтобы страна функционировала — даже если это очень низкий уровень функционирования, — руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своим государством, как это делаю я с Соединенными Штатами, а не убивать людей тысячами, чтобы удерживать контроль".

"Лидерство — это о уважении, а не о страхе и смерти", — добавил Трамп.

Politico отмечает, что этот обмен заявлениями подчеркивает обострение риторики между Вашингтоном и Тегераном в нестабильный для региона момент, а также на фоне недавнего публичного обращения Хаменеи, в котором он заявил, что "иранская нация победила Америку".

Трамп пошел дальше, перейдя на личные оценки, осудив Хаменеи и иранскую систему управления.

"Этот человек — больной человек, который должен нормально управлять своей страной и прекратить убивать людей", — сказал Трамп. "Его страна — худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства".

