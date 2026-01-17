Хаменеи призвал "сломать хребет бунтовщикам" после массовых протестов в Иране

Лидер Ирана Али Хаменеи после многонедельных протестов в стране призвал жестко расправиться с участниками беспорядков. Он обвинил США и президента Дональда Трампа в подстрекательстве протестов и заявил о готовности властей к суровым наказаниям. Об этом сообщает Yahoo News, передает УНН.

Детали

Во время обращения по случаю религиозного праздника, посвященного вознесению пророка Мухаммеда, которое транслировало государственное телевидение, Али Хаменеи заявил, что власти должны действовать решительно.

"С Божьей милостью иранская нация должна сломать хребет бунтовщикам, так же как она сломала хребет подстрекателям", – сказал он.

Хаменеи подчеркнул, что Иран "не намерен вести страну к войне", но в то же время добавил: "Мы не пощадим внутренних преступников". Он также заявил, что "международные преступники" являются "еще хуже" и также не избегут ответственности.

По словам издания, иранские власти обвинили Соединенные Штаты в подпитке "террористической операции", которая, по их словам, вызвала мирные протесты против экономики.

Напомним

В Иране после протестов установилось затишье, но власти призывают к казням задержанных. Высокопоставленный священнослужитель угрожает Дональду Трампу, который выбрал мягкий тон.

Посол россии в ООН василий небензя заявил, что США используют ситуацию в Иране для дестабилизации страны. Он обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и призвал прекратить эскалацию.

россия активно помогает Ирану подавлять протесты, поставляя оружие и технологии контроля за интернетом. кремль оказывает дискретную помощь, избегая прямого военного вмешательства.