Хаменеи призвал "сломать хребет бунтовщикам" после массовых протестов в Иране

12:49 • 4356 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 8136 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 12303 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 23697 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 34427 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 32230 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 44351 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27340 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42179 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35218 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41 • 14179 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59 • 13578 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14828 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 13218 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo12:09 • 10394 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 13346 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 44362 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 25806 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 57475 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 87999 просмотра
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14937 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 14965 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 13648 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 13405 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 25039 просмотра
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Хаменеи призвал "сломать хребет бунтовщикам" после массовых протестов в Иране

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Лидер Ирана Али Хаменеи призвал жестко расправиться с участниками беспорядков, обвинив США в подстрекательстве протестов. Россия обвинила США во вмешательстве и помогает Ирану подавлять протесты.

Хаменеи призвал "сломать хребет бунтовщикам" после массовых протестов в Иране

Лидер Ирана Али Хаменеи после многонедельных протестов в стране призвал жестко расправиться с участниками беспорядков. Он обвинил США и президента Дональда Трампа в подстрекательстве протестов и заявил о готовности властей к суровым наказаниям. Об этом сообщает Yahoo News, передает УНН.

Детали

Во время обращения по случаю религиозного праздника, посвященного вознесению пророка Мухаммеда, которое транслировало государственное телевидение, Али Хаменеи заявил, что власти должны действовать решительно.

"С Божьей милостью иранская нация должна сломать хребет бунтовщикам, так же как она сломала хребет подстрекателям", – сказал он.

Хаменеи подчеркнул, что Иран "не намерен вести страну к войне", но в то же время добавил: "Мы не пощадим внутренних преступников". Он также заявил, что "международные преступники" являются "еще хуже" и также не избегут ответственности.

По словам издания, иранские власти обвинили Соединенные Штаты в подпитке "террористической операции", которая, по их словам, вызвала мирные протесты против экономики.

Напомним

В Иране после протестов установилось затишье, но власти призывают к казням задержанных. Высокопоставленный священнослужитель угрожает Дональду Трампу, который выбрал мягкий тон.

Посол россии в ООН василий небензя заявил, что США используют ситуацию в Иране для дестабилизации страны. Он обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и призвал прекратить эскалацию.

россия активно помогает Ирану подавлять протесты, поставляя оружие и технологии контроля за интернетом. кремль оказывает дискретную помощь, избегая прямого военного вмешательства.

Алла Киосак

Новости Мира
российская пропаганда
Али Хаменеи
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран