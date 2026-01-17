Лідер Ірану Алі Хаменеї після багатотижневих протестів у країні закликав жорстко розправитися з учасниками заворушень. Він звинуватив США та президента Дональда Трампа у підбурюванні протестів і заявив про готовність влади до суворих покарань. Про це повідомляє Yahoo News, передає УНН.

Деталі

Під час звернення з нагоди релігійного свята, присвяченого вознесінню пророка Мухаммеда, яке транслювало державне телебачення, Алі Хаменеї заявив, що влада має діяти рішуче.

"З Божою милістю іранська нація повинна зламати хребет бунтівникам, так само як вона зламала хребет підбурювачам", – сказав він.

Хаменеї наголосив, що Іран "не має наміру вести країну до війни", але водночас додав: "Ми не пощадимо внутрішніх злочинців". Він також заявив, що "міжнародні злочинці" є "ще гіршими" і також не уникнуть відповідальності.

За словами видання, Іранська влада звинуватила Сполучені Штати у підживлюванні "терористичної операції", яка, за їхніми словами, спричинила мирні протести проти економіки.

Нагадаємо

В Ірані після протестів встановилося затишшя, але влада закликає до страт затриманих. Високопоставлений священнослужитель погрожує Дональду Трампу, який обрав м'який тон.

Посол росії в ООН василь небензя заявив, що США використовують ситуацію в Ірані для дестабілізації країни. Він звинуватив США у втручанні у внутрішні справи та закликав припинити ескалацію.

росія активно допомагає Ірану придушувати протести, постачаючи зброю та технології контролю за інтернетом. кремль надає дискретну допомогу, уникаючи прямого військового втручання.