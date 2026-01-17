$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 12116 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 16719 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 21465 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 19823 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36492 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32247 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28035 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25908 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25241 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
публикации
Эксклюзивы
Несмотря на тревожное спокойствие в Иране, власти призывают к казням, а священнослужители угрожают Трампу

Киев • УНН

 • 694 просмотра

В Иране после протестов установилось затишье, но власти призывают к казням задержанных. Высокопоставленный священнослужитель угрожает Дональду Трампу, который выбрал мягкий тон.

Несмотря на тревожное спокойствие в Иране, власти призывают к казням, а священнослужители угрожают Трампу
Фото: AP

После волны масштабных протестов, начавшихся в конце декабря 2025 года, в Иране установилось относительное затишье. Жесткие репрессии со стороны силовых структур, в результате которых погибло несколько тысяч человек, подавили активные выступления против теократического режима. В Тегеране уличная жизнь внешне вернулась к норме, однако в стране уже неделю продолжается полное отключение интернета. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Во время пятничной молитвы высокопоставленный иранский священнослужитель выступил с резким заявлением, призвав к смертной казни для задержанных демонстрантов.

Иранские власти требуют выкуп у семей погибших протестующих за выдачу тел - BBC16.01.26, 05:39 • 3842 просмотра

Помимо внутренних угроз, представитель духовенства лично обратился к президенту США Дональду Трампу с предупреждениями, что свидетельствует о высоком уровне напряженности в отношениях между странами.

"Красные линии" Трампа и примирительная риторика

Несмотря на агрессивные заявления Тегерана, Дональд Трамп неожиданно выбрал более мягкий тон. Он поблагодарил иранское руководство за то, что они пока воздержались от казней сотен задержанных активистов.

США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16.01.26, 02:11 • 14124 просмотра

Аналитики считают это признаком того, что Вашингтон может отказаться от идеи военного удара. Сейчас ключевыми "красными линиями" для Белого дома остаются массовые убийства мирных протестующих и официальное исполнение смертных приговоров участникам демонстраций.

Сейчас иранские власти не сообщают о новых очагах беспорядков, однако ситуация остается нестабильной из-за критического состояния экономики и длительной цифровой изоляции населения. 

Трамп поблагодарил Иран за отмену казней политических заключенных16.01.26, 21:40 • 2440 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Столкновения
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Иран