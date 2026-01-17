Несмотря на тревожное спокойствие в Иране, власти призывают к казням, а священнослужители угрожают Трампу

Фото: AP

После волны масштабных протестов, начавшихся в конце декабря 2025 года, в Иране установилось относительное затишье. Жесткие репрессии со стороны силовых структур, в результате которых погибло несколько тысяч человек, подавили активные выступления против теократического режима. В Тегеране уличная жизнь внешне вернулась к норме, однако в стране уже неделю продолжается полное отключение интернета. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Во время пятничной молитвы высокопоставленный иранский священнослужитель выступил с резким заявлением, призвав к смертной казни для задержанных демонстрантов.

Помимо внутренних угроз, представитель духовенства лично обратился к президенту США Дональду Трампу с предупреждениями, что свидетельствует о высоком уровне напряженности в отношениях между странами.

"Красные линии" Трампа и примирительная риторика

Несмотря на агрессивные заявления Тегерана, Дональд Трамп неожиданно выбрал более мягкий тон. Он поблагодарил иранское руководство за то, что они пока воздержались от казней сотен задержанных активистов.

Аналитики считают это признаком того, что Вашингтон может отказаться от идеи военного удара. Сейчас ключевыми "красными линиями" для Белого дома остаются массовые убийства мирных протестующих и официальное исполнение смертных приговоров участникам демонстраций.

Сейчас иранские власти не сообщают о новых очагах беспорядков, однако ситуация остается нестабильной из-за критического состояния экономики и длительной цифровой изоляции населения.

