Трамп поблагодарил Иран за отмену казней политических заключенных
Киев • УНН
Дональд Трамп поблагодарил Иран за отмену казни сотен политических заключенных, выразив уважение к этому решению. Реальное число погибших во время протестов в Иране может достигать 20 тысяч человек.
Президент Дональд Трамп сделал необычный шаг, поблагодарив правительство Ирана за то, что оно не привело в исполнение казнь, по его словам, сотен политических заключенных. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
"Иран отменил повешение более 800 человек. И я очень уважаю тот факт, что они отменили", - сказал Трамп.
Дополнение
Реальное количество погибших во время протестов в Иране может составлять от 12 до 20 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты военных действий в Иране после гибели десятков людей во время антиправительственных протестов. Он был проинформирован о различных планах вмешательства, но окончательного решения еще не принял.