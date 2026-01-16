Трамп поблагодарил Иран за отмену казней политических заключенных

$43.180.08
18:27 • 4646 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 8192 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 12499 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 15135 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 32559 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 30031 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26999 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25422 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24399 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34463 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 14411 просмотра
Приговор Тимошенко: нардеп заявила, что будет обжаловать решение суда16 января, 13:25 • 3876 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский16 января, 14:04 • 11982 просмотра
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW14:56 • 6856 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 10234 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 12507 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 10248 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 45800 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 77259 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 95541 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 1694 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 19135 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 24164 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 35807 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 56586 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
ТикТок

Трамп поблагодарил Иран за отмену казней политических заключенных

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Дональд Трамп поблагодарил Иран за отмену казни сотен политических заключенных, выразив уважение к этому решению. Реальное число погибших во время протестов в Иране может достигать 20 тысяч человек.

Трамп поблагодарил Иран за отмену казней политических заключенных

Президент Дональд Трамп сделал необычный шаг, поблагодарив правительство Ирана за то, что оно не привело в исполнение казнь, по его словам, сотен политических заключенных. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

"Иран отменил повешение более 800 человек. И я очень уважаю тот факт, что они отменили", - сказал Трамп.

Дополнение

Реальное количество погибших во время протестов в Иране может составлять от 12 до 20 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты военных действий в Иране после гибели десятков людей во время антиправительственных протестов. Он был проинформирован о различных планах вмешательства, но окончательного решения еще не принял.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
