Трамп поблагодарил Иран за отмену казней политических заключенных

Президент Дональд Трамп сделал необычный шаг, поблагодарив правительство Ирана за то, что оно не привело в исполнение казнь, по его словам, сотен политических заключенных. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

"Иран отменил повешение более 800 человек. И я очень уважаю тот факт, что они отменили", - сказал Трамп.

Дополнение

Реальное количество погибших во время протестов в Иране может составлять от 12 до 20 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты военных действий в Иране после гибели десятков людей во время антиправительственных протестов. Он был проинформирован о различных планах вмешательства, но окончательного решения еще не принял.