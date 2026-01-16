Трамп подякував Ірану за скасування страт політичних в'язнів

Президент Дональд Трамп зробив незвичайний крок, подякувавши уряду Ірану за те, що він не виконав страту, за його словами, сотень політичних в'язнів. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

"Іран скасував повішення понад 800 людей. І я дуже поважаю той факт, що вони скасували", - сказав Трамп.

Доповнення

Реальна кількість загиблих під час протестів в Ірані може становити від 12 до 20 тисяч людей.

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти військових дій в Ірані після загибелі десятків людей під час антиурядових протестів. Він був поінформований про різні плани втручання, але остаточного рішення ще не прийняв.