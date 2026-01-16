$43.180.08
18:27 • 3318 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 5708 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 10917 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 14297 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 31648 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 29509 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26756 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25284 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24236 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34148 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп подякував Ірану за скасування страт політичних в'язнів

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Дональд Трамп подякував Ірану за скасування страти сотень політичних в'язнів, висловивши повагу до цього рішення. Реальна кількість загиблих під час протестів в Ірані може сягати 20 тисяч осіб.

Трамп подякував Ірану за скасування страт політичних в'язнів

Президент Дональд Трамп зробив незвичайний крок, подякувавши уряду Ірану за те, що він не виконав страту, за його словами, сотень політичних в'язнів. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

"Іран скасував повішення понад 800 людей. І я дуже поважаю той факт, що вони скасували", - сказав Трамп.

Доповнення

Реальна кількість загиблих під час протестів в Ірані може становити від 12 до 20 тисяч людей.

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти військових дій в Ірані після загибелі десятків людей під час антиурядових протестів. Він був поінформований про різні плани втручання, але остаточного рішення ще не прийняв.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Сутички
Ассошіейтед Прес
Дональд Трамп
Іран