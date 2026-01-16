США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 1734 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 12930 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 22085 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 54235 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 66821 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 36576 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33315 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52394 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42012 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44068 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Чехии Павел прибыл в Украину с рабочим визитом15 января, 14:42 • 3750 просмотра
США задержали еще один танкер, связанный с Венесуэлой: видео и все деталиVideo15 января, 15:04 • 3450 просмотра
Франция сейчас предоставляет Украине две трети разведывательных возможностей - Макрон15 января, 15:05 • 3942 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 8242 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 12038 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 12038 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 45778 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 54235 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 66821 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 60086 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 8242 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22646 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 44417 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 78180 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 69141 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран

Киев • УНН

 • 0 просмотра

На заседании Совбеза ООН США предупредили Иран о готовности к решительным действиям из-за подавления протестов. Россия стала единственной страной, которая поддержала Иран, обвинив США во вмешательстве.

США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН в четверг Соединенные Штаты выступили с жестким предупреждением в адрес Тегерана. Посол США Майк Вольц заявил, что администрация Дональда Трампа готова к решительным действиям, если иранский режим не прекратит кровавое подавление протестов, в которых, по данным активистов, уже погибло по меньшей мере 2677 человек. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Выступая перед членами Совета, Майк Вольц подчеркнул, что позиция Белого дома остается бескомпромиссной, несмотря на определенные сигналы о деэскалации.

Президент Трамп - человек действия, а не бесконечных разговоров. Он четко дал понять, что все варианты для остановки резни рассматриваются. И никто не должен знать это лучше, чем руководство иранского режима

- подчеркнул американский дипломат.

Свидетельства диссидентов и обвинения Ирана

По инициативе США на заседании выступили иранские диссиденты. Активистка Масих Алинежад обратилась прямо к представителю Ирана, напомнив о покушениях на ее жизнь в Бруклине, организованных спецслужбами Тегерана. Другой активист, Ахмад Батеби, рассказал о пытках в иранских тюрьмах и призвал США не оставлять протестующих на произвол судьбы.

Иранский диссидент предупреждает о «жестокой резне» в Иране и призывает мир вмешаться16.01.26, 00:46 • 562 просмотра

В ответ заместитель посла Ирана Хоссейн Дарзи обвинил Вашингтон в попытках дестабилизировать страну под прикрытием "гуманитарного нарратива". Россия стала единственным государством в Совете, которое поддержало Иран, назвав действия США "вмешательством во внутренние дела".

Обеспокоенность союзников в регионе

Пока США усиливают риторику, лидеры Саудовской Аравии, Катара, Омана и Египта выразили Дональду Трампу обеспокоенность по поводу возможного военного вмешательства. Арабские страны опасаются, что любая прямая атака со стороны США спровоцирует экономический кризис и дестабилизирует весь Ближний Восток. В настоящее время в Иране продолжает действовать жесткая цензура и ограничения связи, что затрудняет получение актуальных данных о количестве жертв.

Россия в ООН обвинила США во вмешательстве в дела Ирана и попытке свержения правительства16.01.26, 00:13 • 692 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Белый дом
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Оман
Соединённые Штаты
Египет
Иран