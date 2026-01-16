США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН в четверг Соединенные Штаты выступили с жестким предупреждением в адрес Тегерана. Посол США Майк Вольц заявил, что администрация Дональда Трампа готова к решительным действиям, если иранский режим не прекратит кровавое подавление протестов, в которых, по данным активистов, уже погибло по меньшей мере 2677 человек. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Выступая перед членами Совета, Майк Вольц подчеркнул, что позиция Белого дома остается бескомпромиссной, несмотря на определенные сигналы о деэскалации.

Президент Трамп - человек действия, а не бесконечных разговоров. Он четко дал понять, что все варианты для остановки резни рассматриваются. И никто не должен знать это лучше, чем руководство иранского режима - подчеркнул американский дипломат.

Свидетельства диссидентов и обвинения Ирана

По инициативе США на заседании выступили иранские диссиденты. Активистка Масих Алинежад обратилась прямо к представителю Ирана, напомнив о покушениях на ее жизнь в Бруклине, организованных спецслужбами Тегерана. Другой активист, Ахмад Батеби, рассказал о пытках в иранских тюрьмах и призвал США не оставлять протестующих на произвол судьбы.

Иранский диссидент предупреждает о «жестокой резне» в Иране и призывает мир вмешаться

В ответ заместитель посла Ирана Хоссейн Дарзи обвинил Вашингтон в попытках дестабилизировать страну под прикрытием "гуманитарного нарратива". Россия стала единственным государством в Совете, которое поддержало Иран, назвав действия США "вмешательством во внутренние дела".

Обеспокоенность союзников в регионе

Пока США усиливают риторику, лидеры Саудовской Аравии, Катара, Омана и Египта выразили Дональду Трампу обеспокоенность по поводу возможного военного вмешательства. Арабские страны опасаются, что любая прямая атака со стороны США спровоцирует экономический кризис и дестабилизирует весь Ближний Восток. В настоящее время в Иране продолжает действовать жесткая цензура и ограничения связи, что затрудняет получение актуальных данных о количестве жертв.

