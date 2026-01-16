Иранские власти требуют выкуп у семей погибших протестующих за выдачу тел - BBC

$43.180.08
15 января, 22:04 • 5134 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 17167 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 25165 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 58021 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 69793 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37379 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33903 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52915 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42398 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44593 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты: Рютте провел разговор с Зеленским15 января, 18:20 • 2796 просмотра
Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15 января, 18:25 • 4480 просмотра
Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига15 января, 19:21 • 2678 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 5350 просмотра
Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкойVideo15 января, 20:52 • 2590 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 14460 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 47126 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 58021 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 69793 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 61063 просмотра
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 10553 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 23284 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 44995 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 78729 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 69654 просмотра
Иранские власти требуют выкуп у семей погибших протестующих за выдачу тел - BBC

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Иранские силовики требуют тысячи долларов от семей погибших протестующих за выдачу тел. Власти также предлагают бесплатную выдачу тел при условии публичного заявления о гибели от рук протестующих.

Иранские власти требуют выкуп у семей погибших протестующих за выдачу тел - BBC
Фото: Reuters

Семьи погибших во время общенациональных протестов в Иране столкнулись с массовым вымогательством средств со стороны силовиков. Как сообщает BBC, правоохранительные органы и персонал больниц требуют тысячи долларов за возвращение тел для захоронения, что является неподъемной суммой для большинства граждан страны. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным мониторинга, число погибших за последние две недели протестов достигло по меньшей мере 2435 человек. Тела убитых хранятся в моргах под усиленной охраной. В городе Решт семья сообщила о требовании заплатить 700 миллионов туманов (около 5000 долларов) за выдачу тела близкого человека. В Тегеране от семьи курдского строителя требовали уже миллиард туманов (7000 долларов), тогда как средняя зарплата в этом секторе составляет менее 100 долларов в месяц.

Россия в ООН обвинила США во вмешательстве в дела Ирана и попытке свержения правительства16.01.26, 00:13 • 1628 просмотров

Некоторые работники больниц тайно звонят родственникам, призывая их забрать тела до прибытия сил безопасности, чтобы избежать официальных поборов.

Манипуляции статусом "мученика"

Помимо финансового давления, власти используют тела погибших для пропаганды. Родственникам в тегеранском морге Бехешт-е-Захра предлагали забрать тела бесплатно при условии, что они публично заявят, будто их дети были членами военизированного формирования "Басидж" и погибли от рук протестующих.

Нас попросили принять участие в проправительственном митинге и изобразить тело как тело мученика. Мы на это не согласились

- рассказал один из членов семьи погибшего в комментарии для BBC Persian.

Масштабы репрессий

Ситуация в иранских моргах остается критической. Сообщается, что только в одной больнице Пурсина в Реште одновременно находилось более 70 тел протестующих. Те семьи, которые не имеют возможности выплатить "выкуп", вынуждены оставлять тела своих родных в распоряжении режима, который часто хоронит их в неизвестных местах без надлежащих обрядов. 

Иранский диссидент предупреждает о «жестокой резне» в Иране и призывает мир вмешаться16.01.26, 00:46 • 1616 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Тегеран
Иран