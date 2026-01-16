Иранские власти требуют выкуп у семей погибших протестующих за выдачу тел - BBC

Фото: Reuters

Семьи погибших во время общенациональных протестов в Иране столкнулись с массовым вымогательством средств со стороны силовиков. Как сообщает BBC, правоохранительные органы и персонал больниц требуют тысячи долларов за возвращение тел для захоронения, что является неподъемной суммой для большинства граждан страны. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным мониторинга, число погибших за последние две недели протестов достигло по меньшей мере 2435 человек. Тела убитых хранятся в моргах под усиленной охраной. В городе Решт семья сообщила о требовании заплатить 700 миллионов туманов (около 5000 долларов) за выдачу тела близкого человека. В Тегеране от семьи курдского строителя требовали уже миллиард туманов (7000 долларов), тогда как средняя зарплата в этом секторе составляет менее 100 долларов в месяц.

Некоторые работники больниц тайно звонят родственникам, призывая их забрать тела до прибытия сил безопасности, чтобы избежать официальных поборов.

Манипуляции статусом "мученика"

Помимо финансового давления, власти используют тела погибших для пропаганды. Родственникам в тегеранском морге Бехешт-е-Захра предлагали забрать тела бесплатно при условии, что они публично заявят, будто их дети были членами военизированного формирования "Басидж" и погибли от рук протестующих.

Нас попросили принять участие в проправительственном митинге и изобразить тело как тело мученика. Мы на это не согласились - рассказал один из членов семьи погибшего в комментарии для BBC Persian.

Масштабы репрессий

Ситуация в иранских моргах остается критической. Сообщается, что только в одной больнице Пурсина в Реште одновременно находилось более 70 тел протестующих. Те семьи, которые не имеют возможности выплатить "выкуп", вынуждены оставлять тела своих родных в распоряжении режима, который часто хоронит их в неизвестных местах без надлежащих обрядов.

