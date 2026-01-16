Іранська влада вимагає викуп у родин загиблих протестувальників за видачу тіл - BBC

Фото: Reuters

Родини загиблих під час загальнонаціональних протестів в Ірані стикнулися з масовим вимаганням коштів з боку силовиків. Як повідомляє BBC, правоохоронні органи та персонал лікарень вимагають тисячі доларів за повернення тіл для поховання, що є непідйомною сумою для більшості громадян країни. Про це пише УНН.

За даними моніторингу, кількість загиблих за останні два тижні протестів досягла щонайменше 2435 осіб. Тіла вбитих зберігаються в моргах під посиленою охороною. У місті Рашт родина повідомила про вимогу заплатити 700 мільйонів томанів (близько 5000 доларів) за видачу тіла близької людини. У Тегерані від сім’ї курдського будівельника вимагали вже мільярд томанів (7000 доларів), тоді як середня зарплата в цьому секторі становить менш як 100 доларів на місяць.

Деякі працівники лікарень таємно телефонують родичам, закликаючи їх забрати тіла до прибуття сил безпеки, щоб уникнути офіційних поборів.

Маніпуляції статусом "мученика"

Окрім фінансового тиску, влада використовує тіла загиблих для пропаганди. Родичам у тегеранському морзі Бехешт-е-Захра пропонували забрати тіла безкоштовно за умови, що вони публічно заявлять, ніби їхні діти були членами воєнізованого формування "Басідж" і загинули від рук протестувальників.

Нас попросили взяти участь у проурядовому мітингу та зобразити тіло як тіло мученика. Ми на це не погодилися - розповів один із членів родини загиблого у коментарі для BBC Persian.

Масштаби репресій

Ситуація в іранських моргах залишається критичною. Повідомляється, що лише в одній лікарні Пурсіна в Рашті одночасно перебувало понад 70 тіл протестувальників. Ті родини, які не мають змоги виплатити "викуп", змушені залишати тіла своїх рідних у розпорядженні режиму, який часто ховає їх у невідомих місцях без належних обрядів.

