Іранська влада вимагає викуп у родин загиблих протестувальників за видачу тіл - BBC

15 січня, 22:04 • 5110 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 17143 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 25156 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 58004 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 69772 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 37375 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33898 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52908 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42395 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44580 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту: Рютте провів розмову з Зеленським15 січня, 18:20 • 2766 перегляди
Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ15 січня, 18:25 • 4440 перегляди
Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга15 січня, 19:21 • 2634 перегляди
Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року 15 січня, 19:58 • 5256 перегляди
Президент Чехії Павел закликав замінити співчуття Україні на пряму та чітку підтримкуVideo15 січня, 20:52 • 2528 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 14450 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 47115 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 58005 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 69773 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 61055 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Тім Волз
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Венесуела
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 10544 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 23281 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44993 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78727 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69653 перегляди
Іранська влада вимагає викуп у родин загиблих протестувальників за видачу тіл - BBC

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Іранські силовики вимагають тисячі доларів від родин загиблих протестувальників за видачу тіл. Влада також пропонує безкоштовну видачу тіл за умови публічної заяви про загибель від рук протестувальників.

Іранська влада вимагає викуп у родин загиблих протестувальників за видачу тіл - BBC
Фото: Reuters

Родини загиблих під час загальнонаціональних протестів в Ірані стикнулися з масовим вимаганням коштів з боку силовиків. Як повідомляє BBC, правоохоронні органи та персонал лікарень вимагають тисячі доларів за повернення тіл для поховання, що є непідйомною сумою для більшості громадян країни. Про це пише УНН.

Деталі

За даними моніторингу, кількість загиблих за останні два тижні протестів досягла щонайменше 2435 осіб. Тіла вбитих зберігаються в моргах під посиленою охороною. У місті Рашт родина повідомила про вимогу заплатити 700 мільйонів томанів (близько 5000 доларів) за видачу тіла близької людини. У Тегерані від сім’ї курдського будівельника вимагали вже мільярд томанів (7000 доларів), тоді як середня зарплата в цьому секторі становить менш як 100 доларів на місяць.

росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду16.01.26, 00:13 • 1616 переглядiв

Деякі працівники лікарень таємно телефонують родичам, закликаючи їх забрати тіла до прибуття сил безпеки, щоб уникнути офіційних поборів.

Маніпуляції статусом "мученика"

Окрім фінансового тиску, влада використовує тіла загиблих для пропаганди. Родичам у тегеранському морзі Бехешт-е-Захра пропонували забрати тіла безкоштовно за умови, що вони публічно заявлять, ніби їхні діти були членами воєнізованого формування "Басідж" і загинули від рук протестувальників.

Нас попросили взяти участь у проурядовому мітингу та зобразити тіло як тіло мученика. Ми на це не погодилися

- розповів один із членів родини загиблого у коментарі для BBC Persian.

Масштаби репресій

Ситуація в іранських моргах залишається критичною. Повідомляється, що лише в одній лікарні Пурсіна в Рашті одночасно перебувало понад 70 тіл протестувальників. Ті родини, які не мають змоги виплатити "викуп", змушені залишати тіла своїх рідних у розпорядженні режиму, який часто ховає їх у невідомих місцях без належних обрядів. 

Іранський дисидент попереджає про "жорстоку різанину" в Ірані та закликає світ втрутитися16.01.26, 00:46 • 1610 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Тегеран
Іран