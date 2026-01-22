Жертвами придушення протестів в Ірані стали не лише протестувальники, але й випадкові перехожі

Антиурядові протести в Ірані супроводжувалися численними жертвами серед цивільних осіб, які не брали участі в акціях. Свідчення очевидців вказують на те, що сили безпеки застосовували вогнепальну зброю невибірково. Це призвело до загибелі випадкових людей, які опинилися поблизу демонстрантів або намагалися втекти від ескалації насилля. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Типовим прикладом стала смерть 22–річного студента Араша в центрі столиці. Юнак просто повертався додому і зупинився на тротуарі біля площі Ванак, щоб подивитися на події. За словами свідків, силовики в чорній формі почали безладно стріляти з дробовиків, унаслідок чого студент загинув на місці. Він не вигукував гасел та не чинив жодного опору.

Трамп посилює риторику щодо Ірану у відповідь на останні попередження Тегерана

Родичі багатьох загиблих повідомляють про аналогічні обставини. Люди стають жертвами вогню спецпідрозділів, перебуваючи на шляху додому або на робочих місцях поруч із зонами заворушень. Зараз сім’ї змушені самостійно шукати інформацію про долю близьких у моргах та лікарнях через відсутність офіційних звітів.

Проблеми верифікації кількості загиблих

Точну кількість вбитих перехожих встановити неможливо через жорсткі інформаційні обмеження в країні. Агентство Reuters зазначає, що тисячі смертей під час придушення протестів включають значну частку людей, які просто перебували поруч. Невибіркове застосування сили державними структурами викликає гостру критику з боку правозахисників, проте іранська влада продовжує використовувати летальну зброю для припинення хаосу на вулицях.

