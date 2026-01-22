$43.180.08
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 5962 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 14949 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 24602 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 18314 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 31557 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34359 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20621 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21595 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39346 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Жертвами придушення протестів в Ірані стали не лише протестувальники, але й випадкові перехожі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

В Ірані під час антиурядових протестів сили безпеки невибірково застосовували вогнепальну зброю. Це призвело до загибелі випадкових перехожих, які не брали участі в акціях.

Жертвами придушення протестів в Ірані стали не лише протестувальники, але й випадкові перехожі

Антиурядові протести в Ірані супроводжувалися численними жертвами серед цивільних осіб, які не брали участі в акціях. Свідчення очевидців вказують на те, що сили безпеки застосовували вогнепальну зброю невибірково. Це призвело до загибелі випадкових людей, які опинилися поблизу демонстрантів або намагалися втекти від ескалації насилля. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Типовим прикладом стала смерть 22–річного студента Араша в центрі столиці. Юнак просто повертався додому і зупинився на тротуарі біля площі Ванак, щоб подивитися на події. За словами свідків, силовики в чорній формі почали безладно стріляти з дробовиків, унаслідок чого студент загинув на місці. Він не вигукував гасел та не чинив жодного опору.

Трамп посилює риторику щодо Ірану у відповідь на останні попередження Тегерана21.01.26, 10:00 • 3398 переглядiв

Родичі багатьох загиблих повідомляють про аналогічні обставини. Люди стають жертвами вогню спецпідрозділів, перебуваючи на шляху додому або на робочих місцях поруч із зонами заворушень. Зараз сім’ї змушені самостійно шукати інформацію про долю близьких у моргах та лікарнях через відсутність офіційних звітів.

Проблеми верифікації кількості загиблих

Точну кількість вбитих перехожих встановити неможливо через жорсткі інформаційні обмеження в країні. Агентство Reuters зазначає, що тисячі смертей під час придушення протестів включають значну частку людей, які просто перебували поруч. Невибіркове застосування сили державними структурами викликає гостру критику з боку правозахисників, проте іранська влада продовжує використовувати летальну зброю для припинення хаосу на вулицях.

Протести в Ірані: кількість загиблих становить щонайменше 5 тисяч людей - Reuters19.01.26, 01:03 • 12773 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Сутички
Мітинги в Україні
Reuters
Іран