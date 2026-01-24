Иранский кризис 2026: Тегеран опровергает заявления Трампа на фоне рекордного числа жертв протестов

Фото: AP

Власти Ирана официально отвергли утверждения американского президента о якобы отмене массовых казней заключенных демонстрантов, назвав эти слова дезинформацией. В то же время правозащитники заявляют о стремительном росте числа погибших во время подавления антиправительственных выступлений, происходящих в условиях тотальной информационной блокады. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Главный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди в пятницу, 23 января, назвал заявления Дональда Трампа об остановке повешения 800 активистов "абсолютно ложными". Ранее Белый дом благодарил иранский режим за якобы отмену смертных приговоров после американских угроз, однако Тегеран настаивает, что никаких договоренностей не было.

На этом фоне число погибших в столкновениях, по данным правозащитной организации HRANA, уже достигло 5032 человек, среди которых около 500 – представители сил безопасности.

Цифровой блэкаут и "армада" Трампа

Ситуация осложняется самым продолжительным в истории страны отключением интернета, которое длится уже более двух недель. Это фактически лишает активистов возможности оперативно подтверждать новые случаи убийств и задержаний, количество которых превысило 27 тысяч человек. Трамп, комментируя приближение авианосной группы США к Персидскому заливу, назвал эти силы "армадой", подчеркнув, что Вашингтон внимательно следит за соблюдением "красных линий".

