Иранский кризис 2026: Тегеран опровергает заявления Трампа на фоне рекордного числа жертв протестов

$43.170.01
50.520.15
ukenru
20:34 • 4026 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 10983 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 12507 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 23440 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 22478 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17429 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24769 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 52144 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22021 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24828 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 9540 просмотра
В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном23 января, 14:40 • 3612 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 4154 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 14857 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 8974 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 23440 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 52144 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 74847 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 70560 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 72749 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Белый дом
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22388 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 21878 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37224 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52573 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47100 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Иранский кризис 2026: Тегеран опровергает заявления Трампа на фоне рекордного числа жертв протестов

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Власти Ирана отвергли заявления Дональда Трампа об отмене казней, назвав их дезинформацией. Число погибших в протестах достигло 5032 человек, а интернет-блокада затрудняет получение информации.

Иранский кризис 2026: Тегеран опровергает заявления Трампа на фоне рекордного числа жертв протестов
Фото: AP

Власти Ирана официально отвергли утверждения американского президента о якобы отмене массовых казней заключенных демонстрантов, назвав эти слова дезинформацией. В то же время правозащитники заявляют о стремительном росте числа погибших во время подавления антиправительственных выступлений, происходящих в условиях тотальной информационной блокады. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Главный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди в пятницу, 23 января, назвал заявления Дональда Трампа об остановке повешения 800 активистов "абсолютно ложными". Ранее Белый дом благодарил иранский режим за якобы отмену смертных приговоров после американских угроз, однако Тегеран настаивает, что никаких договоренностей не было.

США ввели новые санкции против теневого флота Ирана из-за репрессий23.01.26, 20:10 • 2466 просмотров

На этом фоне число погибших в столкновениях, по данным правозащитной организации HRANA, уже достигло 5032 человек, среди которых около 500 – представители сил безопасности.

Цифровой блэкаут и "армада" Трампа

Ситуация осложняется самым продолжительным в истории страны отключением интернета, которое длится уже более двух недель. Это фактически лишает активистов возможности оперативно подтверждать новые случаи убийств и задержаний, количество которых превысило 27 тысяч человек. Трамп, комментируя приближение авианосной группы США к Персидскому заливу, назвал эти силы "армадой", подчеркнув, что Вашингтон внимательно следит за соблюдением "красных линий". 

Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана23.01.26, 04:08 • 4326 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Блэкаут
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Иран