Трамп выдвинул Ирану ядерный ультиматум на фоне приближения американской "армады"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал Иран к переговорам по ядерной сделке, предупредив о последствиях отказа. Тегеран заявил о полной боевой готовности и угрожает ответными ударами.
Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана немедленно начать переговоры по новому ядерному соглашению, предупредив о катастрофических последствиях в случае отказа. Белый дом настаивает на полном прекращении ядерных разработок, тогда как Тегеран заявил о полной боевой готовности своих вооруженных сил и угрожает ответными ударами по США и Израилю. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В своем обращении Дональд Трамп подчеркнул, что время для дипломатии истекает, а следующая военная атака США будет "намного хуже" предыдущих авиаударов. Президент подтвердил, что авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln уже прибыла на Ближний Восток. Развертывание сил произошло после июньских атак на иранские ядерные объекты и недавних кровавых репрессий режима против протестующих внутри страны.
Надеемся, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливом соглашении – БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Государственный секретарь Марко Рубио добавил, что иранский режим сейчас слабее, чем когда-либо, из-за экономического коллапса, что создает благоприятные условия для усиления давления со стороны Вашингтона.
Реакция Тегерана и угроза эскалации
Иранская сторона отвергла обвинения в контактах с американскими посланниками, но заявила о принципиальной готовности к соглашению только на условиях равноправия и признания права на мирный атом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что военные держат "пальцы на спусковом крючке", а любая агрессия приведет к немедленному возмездию против объектов США и их союзников в регионе.
