Трамп выдвинул Ирану ядерный ультиматум на фоне приближения американской "армады"

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал Иран к переговорам по ядерной сделке, предупредив о последствиях отказа. Тегеран заявил о полной боевой готовности и угрожает ответными ударами.

Трамп выдвинул Ирану ядерный ультиматум на фоне приближения американской "армады"

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана немедленно начать переговоры по новому ядерному соглашению, предупредив о катастрофических последствиях в случае отказа. Белый дом настаивает на полном прекращении ядерных разработок, тогда как Тегеран заявил о полной боевой готовности своих вооруженных сил и угрожает ответными ударами по США и Израилю. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В своем обращении Дональд Трамп подчеркнул, что время для дипломатии истекает, а следующая военная атака США будет "намного хуже" предыдущих авиаударов. Президент подтвердил, что авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln уже прибыла на Ближний Восток. Развертывание сил произошло после июньских атак на иранские ядерные объекты и недавних кровавых репрессий режима против протестующих внутри страны.

Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26.01.26, 03:58 • 23783 просмотра

Надеемся, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливом соглашении – БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

– написал Трамп.

Государственный секретарь Марко Рубио добавил, что иранский режим сейчас слабее, чем когда-либо, из-за экономического коллапса, что создает благоприятные условия для усиления давления со стороны Вашингтона.

Реакция Тегерана и угроза эскалации

Иранская сторона отвергла обвинения в контактах с американскими посланниками, но заявила о принципиальной готовности к соглашению только на условиях равноправия и признания права на мирный атом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что военные держат "пальцы на спусковом крючке", а любая агрессия приведет к немедленному возмездию против объектов США и их союзников в регионе.

К Ирану направляется огромная армада, время для Тегерана истекает - Трамп28.01.26, 14:45 • 3322 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Марко Рубио
Израиль
Белый дом
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран