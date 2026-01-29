Трамп рассматривает масштабный удар по Ирану: CNN узнал варианты

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нового масштабного удара по Ирану после того, как предыдущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению ядерной программы страны и производства баллистических ракет не дали прогресса, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает CNN, которое узнало варианты действий на столе для президента США, пишет УНН.

Детали

По словам источников, "среди рассматриваемых им вариантов - авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям".

Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, сообщили источники, но он считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом этого месяца, на фоне того, как в регионе находится авианосная ударная группа США.

Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара Ирана.

По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями - в том числе через оманских дипломатов и между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи - о возможной встрече для предотвращения атаки США, которой Трамп угрожал в ответ на гибель протестующих.

Как сообщил один из источников, состоялось короткое обсуждение личной встречи, но она так и не состоялась. По словам другого источника, знакомого с ситуацией, серьезных прямых переговоров между США и Ираном не было, на фоне того, как Трамп в последние дни усилил свои угрозы военных действий.

Непонятно, почему Трамп снова переключил свое внимание на ядерную программу Ирана, которую, по его словам, прошлым летом "уничтожили" ударами США, пишет издание. Однако, по словам человека, знакомого с последними данными американской разведки по этому вопросу, Иран пытается восстановить свои ядерные объекты еще глубже под землей и длительное время сопротивляется давлению США по прекращению обогащения урана. Режим также запретил ядерному органу надзора ООН инспектировать свои ядерные объекты.

На фоне угроз военных действий США также требовали предварительных условий для встречи с иранскими официальными лицами, сообщили источники, включая окончательное прекращение обогащения урана, что является центральным элементом иранской ядерной программы, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение любой поддержки иранских марионеток в регионе.

По словам источников, самым большим камнем преткновения стало требование США к Ирану согласиться ограничить дальность действия своих баллистических ракет - острый вопрос для Израиля, который потратил большую часть своего арсенала противоракет на перехват иранских баллистических ракет во время 12-дневной войны в июне прошлого года. Иран отказался от этого и заявил США, что будет обсуждать только свою ядерную программу. США не ответили, оставив обе стороны в тупике, сообщили источники.

В понедельник американский чиновник заявил, что администрация по-прежнему готова к диалогу с Ираном, если "они будут знать, каковы будут условия".

"Мы открыты для бизнеса… как говорится, поэтому, если они захотят связаться с нами и будут знать условия, мы будем вести переговоры", - заявил чиновник журналистам.

Чиновник не стал вдаваться в подробности условий, но сказал, что "об этих условиях сообщалось на протяжении всего начала администрации Трампа, поэтому они в курсе".

Тем не менее, США готовятся к возможным действиям. По словам американского чиновника, американские военные перебрасывают в регион системы ПВО, включая дополнительные батареи Patriot, чтобы помочь защитить американские силы от возможного ответного удара Ирана. По данным нескольких источников, США также планируют перебросить в регион одну или несколько систем ПВО THAAD.

Тем временем ВВС США планируют провести многодневные воздушные учения на Ближнем Востоке, которые позволят летчикам доказать, "что они способны рассредоточиваться, действовать и совершать боевые вылеты в сложных условиях - безопасно, точно и вместе с нашими партнерами", - говорится в заявлении генерал-лейтенанта Дерека Франса, командующего AFCENT Центрального командования США и командующего воздушным компонентом Объединенных сил.

Недавние отчеты разведки США, о которых Трамп был проинформирован, свидетельствуют о том, что иранский режим находится в исторически слабом положении после ударов США и Израиля по его ядерным объектам и марионеточным силам в прошлом году, а также массовых протестов, вспыхнувших в начале этого месяца, сообщили люди, знакомые с оценками. А в минувшие выходные Трамп намекнул, что хочет видеть Хаменеи отстраненным от власти.

"Пришло время искать нового лидера в Иране", - заявил Трамп изданию Politico в субботу, похоже, повторяя свои предыдущие комментарии в поддержку смены режима в Иране.

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявил американским законодателям в среду, что иранский режим "вероятно, слабее, чем когда-либо".

Но иранское правительство уже было ослаблено ранее, отметил один из источников, знакомых с разведывательными данными, и нет никакой гарантии, что свержение Хаменеи будет означать падение режима.

"Даже если вы устраните аятоллу, его преемники также будут сторонниками жесткой линии", - сказал этот человек. Также нет никаких признаков того, что службы безопасности Ирана готовятся восстать против правительства, сообщили источники.

Рубио также повторил эту точку зрения, сказав, что "никто не знает", кто возьмет на себя власть, если верховный лидер будет отстранен от власти.

Тем не менее, все варианты остаются на столе для президента США, сообщил CNN источник, знакомый с обсуждениями.

В идеале Трамп хочет нанести мощный, убедительный удар, который заставит Тегеран принять условия США по прекращению огня, сказал один чиновник. Если будет приказано атаковать Иран, как отмечается, Трамп захочет объявить победу как можно скорее.

