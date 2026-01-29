$42.770.19
Трамп розглядає масштабний удар по Ірану: CNN дізналося варіанти

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість нового масштабного удару по Ірану. Це відбувається після того, як переговори щодо ядерної програми та балістичних ракет не дали результатів.

Трамп розглядає масштабний удар по Ірану: CNN дізналося варіанти

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість нового масштабного удару по Ірану після того, як попередні переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо обмеження ядерної програми країни та виробництва балістичних ракет не дали прогресу, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє CNN, яке дізналося варіанти дій на столі для президента США, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, "серед варіантів, що ним розглядаються, - авіаудари США по іранських лідерах і співробітниках служб безпеки, імовірно відповідальних за вбивства, а також удари по іранських ядерних об'єктах і урядових установах".

Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про подальші дії, повідомили джерела, але він вважає, що його військові можливості розширилися порівняно з початком цього місяця, на тлі того, як в регіоні перебуває авіаносна ударна група США.

Авіаносна ударна група USS Abraham Lincoln увійшла в Індійський океан у понеділок і продовжує наближатися до Ірану, де вона може підтримати будь-які потенційні операції проти країни, як у плані надання допомоги в завданні ударів, так і в плані захисту регіональних союзників від можливого удару у відповідь Ірану.

Ударна група авіаносця США USS Abraham Lincoln здійснила переміщення на тлі загрози з боку Ірану - Fox News26.01.26, 16:41 • 4780 переглядiв

За словами джерел, на початку цього місяця США та Іран обмінювалися повідомленнями - у тому числі через оманських дипломатів і між посланцем Трампа із закордонних справ Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі - про можливу зустріч для запобігання атаки США, якою Трамп погрожував у відповідь на загибель протестувальників.

Як повідомило одне із джерел, відбулося коротке обговорення особистої зустрічі, але вона так і не відбулася. За словами іншого джерела, знайомого із ситуацією, серйозних прямих переговорів між США та Іраном не було, на тлі того, як Трамп останніми днями посилив свої погрози воєнних дій.

Незрозуміло, чому Трамп знову переключив свою увагу на ядерну програму Ірану, яку, за його словами, минулого літа "знищили" ударами США, пише видання. Однак, за словами людини, знайомої з останніми даними американської розвідки з цього питання, Іран намагається відновити свої ядерні об'єкти ще глибше під землею і тривалий час чинить опір тиску США щодо припинення збагачення урану. Режим також заборонив ядерному органу нагляду ООН інспектувати свої ядерні об'єкти.

На тлі погроз воєнних дій США також вимагали попередніх умов для зустрічі з іранськими офіційними особами, повідомили джерела, включаючи остаточне припинення збагачення урану, що є центральним елементом іранської ядерної програми, нові обмеження на іранську програму балістичних ракет та припинення будь-якої підтримки іранських маріонеток у регіоні.

За словами джерел, найбільшим каменем спотикання стала вимога США до Ірану погодитись обмежити дальність дії своїх балістичних ракет - гостре питання для Ізраїлю, який витратив більшу частину свого арсеналу протиракет на перехоплення іранських балістичних ракет під час 12-денної війни у ​​червні минулого року. Іран відмовився від цього і заявив США, що обговорюватиме лише свою ядерну програму. США не відповіли, залишивши обидві сторони в глухому куті, повідомили джерела.

У понеділок американський чиновник заявив, що адміністрація, як і раніше, готова до діалогу з Іраном, якщо "вони знатимуть, які будуть умови".

"Ми відкриті для бізнесу… як то кажуть, тому, якщо вони захочуть зв'язатися з нами і знатимуть умови, ми вестимемо переговори", - заявив чиновник журналістам.

Чиновник не став вдаватися до подробиць умов, але сказав, що "про ці умови повідомлялося протягом усього початку адміністрації Трампа, тому вони в курсі".

Тим не менш, США готуються до можливих дій. За словами американського чиновника, американські військові перекидають у регіон системи ППО, включаючи додаткові батареї Patriot, щоб допомогти захистити американські сили від можливого удару у відповідь Ірану. За даними кількох джерел, США також планують перекинути в регіон одну чи кілька систем ППО THAAD.

Тим часом ВПС США планують провести багатоденні повітряні навчання на Близькому Сході, які дозволять льотчикам довести, "що вони здатні розосереджуватися, діяти і здійснювати бойові вильоти в складних умовах - безпечно, точно і разом з нашими партнерами", - ідеться в заяві генерал-лейтенанта Дерека Франса, командувача AFCENT Центрального командування США та командувача повітряного компоненту Об'єднаних сил.

Нещодавні звіти розвідки США, про які Трамп був проінформований, свідчать про те, що іранський режим перебуває в історично слабкому становищі після ударів США та Ізраїлю по його ядерних об'єктах та маріонеткових силах минулого року, а також масових протестів, що спалахнули на початку цього місяця, повідомили люди, знайомі з оцінками. А минулими вихідними Трамп натякнув, що хоче бачити Хаменеї усуненим від влади.

"Настав час шукати нового лідера в Ірані", - заявив Трамп виданню Politico в суботу, схоже, повторюючи свої попередні коментарі на підтримку зміни режиму в Ірані.

Настав час шукати нове керівництво в Ірані: Трамп у відповідь на звинувачення Хаменеї17.01.26, 20:31 • 6963 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив американським законодавцям у середу, що іранський режим "ймовірно, слабший, ніж будь-коли".

Але іранський уряд вже був ослаблений раніше, зазначило одне з джерел, знайомих з розвідувальними даними, і немає жодної гарантії, що повалення Хаменеї означатиме падіння режиму.

"Навіть якщо ви усунете аятоллу, його наступники також будуть прихильниками жорсткої лінії", - сказала ця людина. Також немає жодних ознак того, що служби безпеки Ірану готуються повстати проти уряду, повідомили джерела.

Рубіо також повторив цю точку зору, сказавши, що "ніхто не знає", хто візьме на себе владу, якщо верховного лідера буде усунено від влади.

Тим не менш, усі варіанти залишаються на столі для президента США, повідомило CNN джерело, знайоме з обговореннями.

В ідеалі Трамп хоче завдати потужного, переконливого удару, який змусить Тегеран прийняти умови США щодо припинення вогню, сказав один чиновник. Якщо буде наказано атакувати Іран, як зазначається, Трамп захоче оголосити перемогу якомога швидше.

Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26.01.26, 03:58 • 23801 перегляд

Юлія Шрамко

