Михаил Федоров встретится с министрами обороны стран НАТО для обсуждения усиления поддержки Украины – Рютте

14:43 • 718 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 6620 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 10079 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 14161 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 24966 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22482 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36961 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37516 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32997 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32462 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Эксклюзивы
Популярные новости
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23 • 19135 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 14799 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 18746 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 14089 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 12345 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 6620 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 8948 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 12455 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 09:00 • 24966 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 39523 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 200 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 4762 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 9658 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 29533 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 31005 просмотра
Михаил Федоров встретится с министрами обороны стран НАТО для обсуждения усиления поддержки Украины – Рютте

Киев • УНН

 • 94 просмотра

12 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Обсудят военную поддержку Украины и укрепление коллективной безопасности в Европе.

Михаил Федоров встретится с министрами обороны стран НАТО для обсуждения усиления поддержки Украины – Рютте

Завтра, 12 февраля, министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, где ключевыми темами станут дальнейшая военная поддержка Украины, повышение ее эффективности, а также укрепление коллективной безопасности в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран Альянса, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, встреча министров обороны состоится накануне саммита НАТО, который запланирован в Турции менее чем через пять месяцев. Он напомнил, что союзники уже приняли исторические решения по усилению Альянса, в частности договорились постепенно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году и существенно нарастить возможности оборонной промышленности.

На встрече министров обороны также будет представлен Европейский Союз. Рютте подчеркнул, что ЕС является ключевым партнером НАТО, а сотрудничество между двумя структурами, в частности в вопросах поддержки Украины, имеет решающее значение для общей безопасности.

Кроме того, министры обсудят усиление сдерживания и обороны в рамках Альянса. В течение 2025 года страны НАТО укрепляли защиту критической подводной инфраструктуры в Балтийском море в рамках инициативы Baltic Sentry, а также повышали бдительность на восточном фланге через миссию Eastern Sentry.

Рютте подчеркнул, что Альянс и в дальнейшем будет действовать сообща, распределяя ответственность между союзниками и привлекая новых членов к руководящим ролям, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в евроатлантическом пространстве.

Напомним

Генеральный секретарь подчеркнул, что инвестиции в сферу обороны уже растут на десятки миллиардов евро. В качестве примера он привел Германию, которая к 2029 году планирует тратить на оборону 152 млрд евро – более чем вдвое больше, чем в 2021 году.

Андрей Тимощенков

Политика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Марк Рютте
Михаил Федоров
НАТО
Европейский Союз
Германия
Турция