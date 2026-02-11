Михаил Федоров встретится с министрами обороны стран НАТО для обсуждения усиления поддержки Украины – Рютте

Завтра, 12 февраля, министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, где ключевыми темами станут дальнейшая военная поддержка Украины, повышение ее эффективности, а также укрепление коллективной безопасности в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран Альянса, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, встреча министров обороны состоится накануне саммита НАТО, который запланирован в Турции менее чем через пять месяцев. Он напомнил, что союзники уже приняли исторические решения по усилению Альянса, в частности договорились постепенно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году и существенно нарастить возможности оборонной промышленности.

На встрече министров обороны также будет представлен Европейский Союз. Рютте подчеркнул, что ЕС является ключевым партнером НАТО, а сотрудничество между двумя структурами, в частности в вопросах поддержки Украины, имеет решающее значение для общей безопасности.

Кроме того, министры обсудят усиление сдерживания и обороны в рамках Альянса. В течение 2025 года страны НАТО укрепляли защиту критической подводной инфраструктуры в Балтийском море в рамках инициативы Baltic Sentry, а также повышали бдительность на восточном фланге через миссию Eastern Sentry.

Рютте подчеркнул, что Альянс и в дальнейшем будет действовать сообща, распределяя ответственность между союзниками и привлекая новых членов к руководящим ролям, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в евроатлантическом пространстве.

Напомним

Генеральный секретарь подчеркнул, что инвестиции в сферу обороны уже растут на десятки миллиардов евро. В качестве примера он привел Германию, которая к 2029 году планирует тратить на оборону 152 млрд евро – более чем вдвое больше, чем в 2021 году.