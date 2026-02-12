Украина получит $38 миллиардов на оборону, значительная часть пойдет на ПВО - Федоров

Партнеры Украины объявили о новом масштабном пакете оборонной поддержки на сумму 38 миллиардов долларов, значительная часть которого будет направлена на усиление системы противовоздушной обороны. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

По словам Федорова, согласованный пакет поддержки охватывает широкий спектр оборонных потребностей, однако приоритетом остается защита неба, в частности системы ПВО и ракеты-перехватчики. Именно это направление партнеры определили ключевым.

Значительная часть этих средств пойдет на систему противовоздушной обороны, которая сегодня является критически важной для защиты наших городов и гражданской инфраструктуры – заявил Федоров.

Министр отметил, что решения, принятые в рамках "Рамштайна", имеют непосредственное влияние на способность Украины защищать гражданское население, критическую инфраструктуру и позиции Сил обороны.

Напомним

Великобритания предоставит Украине дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов для укрепления противовоздушной обороны. Средства направят на защиту городов и критической инфраструктуры от ракетных атак.