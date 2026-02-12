$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 6358 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 11697 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 13063 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 17141 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 18482 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 20560 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 22409 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28218 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74082 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49362 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
публикации
Эксклюзивы
Украина получит $38 миллиардов на оборону, значительная часть пойдет на ПВО - Федоров

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Партнеры Украины объявили о новом пакете оборонной поддержки на сумму 38 миллиардов долларов. Приоритетом остается усиление системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики.

Украина получит $38 миллиардов на оборону, значительная часть пойдет на ПВО - Федоров

Партнеры Украины объявили о новом масштабном пакете оборонной поддержки на сумму 38 миллиардов долларов, значительная часть которого будет направлена на усиление системы противовоздушной обороны. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

По словам Федорова, согласованный пакет поддержки охватывает широкий спектр оборонных потребностей, однако приоритетом остается защита неба, в частности системы ПВО и ракеты-перехватчики. Именно это направление партнеры определили ключевым. 

Значительная часть этих средств пойдет на систему противовоздушной обороны, которая сегодня является критически важной для защиты наших городов и гражданской инфраструктуры 

– заявил Федоров.

Министр отметил, что решения, принятые в рамках "Рамштайна", имеют непосредственное влияние на способность Украины защищать гражданское население, критическую инфраструктуру и позиции Сил обороны.

Напомним

Великобритания предоставит Украине дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов для укрепления противовоздушной обороны. Средства направят на защиту городов и критической инфраструктуры от ракетных атак.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Михаил Федоров
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Великобритания
Украина