Оккупанты строят новые кварталы на Херсонщине для тысяч россиян - ЦНС

$44.980.1451.890.00
ukenru
Эксклюзив
19:10 • 6742 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 16846 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 17683 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 32708 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
11 июня, 12:43 • 40194 просмотра
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины
11 июня, 12:14 • 33544 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов
11 июня, 10:00 • 21495 просмотра
Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с россией - Bloomberg
Эксклюзив
11 июня, 09:07 • 21725 просмотра
Как сохранить волосы здоровыми летом
10 июня, 15:56 • 29696 просмотра
В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Эксклюзив
10 июня, 15:17 • 49982 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.3м/с
71%
748мм
Популярные новости
россия входит в "конечную стадию" военной экономики, резервы почти исчерпаны - исследование11 июня, 14:45 • 10751 просмотра
путин может готовить зимний удар по Украине на фоне экономического кризиса в рф - эксперты11 июня, 16:36 • 4766 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 17264 просмотра
Послы Британии, Франции и Германии передали Москве позицию по миру в Украине11 июня, 17:20 • 5492 просмотра
Массовые отключения света в Донецкой области и Луганске после мощных взрывов20:44 • 4328 просмотра
публикации
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 17349 просмотра
Как облегчить спазмы во время менструации и вернуть себе комфорт11 июня, 13:53 • 25465 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 32708 просмотра
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины
Эксклюзив
11 июня, 12:43 • 40194 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов11 июня, 12:14 • 33544 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 66277 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 52035 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 57072 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 91560 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 161030 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
YouTube

Оккупанты строят новые кварталы на Херсонщине для тысяч россиян - ЦНС

Киев • УНН

 • 850 просмотра

В Новоалексеевке Херсонской области строят кварталы для двух тысяч российских силовиков и чиновников. Местные жители до сих пор не получили компенсаций за потерянное жилье.

Оккупанты строят новые кварталы на Херсонщине для тысяч россиян - ЦНС

Оккупационная администрация продолжает реализовывать проекты масштабной жилой застройки на временно оккупированной Херсонщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о восточной части Новоалексеевки, где захватчики планируют возвести многоквартирные дома, социальную инфраструктуру и новые жилые кварталы почти для двух тысяч жителей.

На бумаге такие проекты подаются как очередное доказательство "развития региона". Однако реальная ситуация свидетельствует о другом: тысячи местных жителей до сих пор не получили надлежащей компенсации за утраченное или поврежденное жилье

— говорится в сообщении.

Для кого оккупанты строят новые кварталы:

  • оккупационные власти активно расширяют жилой фонд на захваченных территориях;
    • новые дома рассчитаны прежде всего на российских чиновников, силовиков, военных и завезенных специалистов;
      • местные жители продолжают годами ждать решения собственных жилищных проблем;
        • параллельно оккупанты отчитываются о новых строительных проектах, создавая картинку "восстановления" региона.

          "Особенно цинично ситуация выглядит на фоне так называемой "выдачи квартир" на ВОТ. ... Людям нередко передают жилье, которое требует капитального ремонта, имеет серьезные повреждения или вообще непригодно для комфортного проживания", — указывают в ЦНС.

          Напомним

          На Херсонщине враг строит коммерческое жилье для своих военных вместо восстановления домов местных. Жителям ВОТ отказывают в компенсациях за жилье.

          российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС14.11.25, 12:19 • 6478 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          ОбществоВойна в Украине
          Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
          Херсонская область