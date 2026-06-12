Оккупанты строят новые кварталы на Херсонщине для тысяч россиян - ЦНС

Оккупационная администрация продолжает реализовывать проекты масштабной жилой застройки на временно оккупированной Херсонщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о восточной части Новоалексеевки, где захватчики планируют возвести многоквартирные дома, социальную инфраструктуру и новые жилые кварталы почти для двух тысяч жителей.

На бумаге такие проекты подаются как очередное доказательство "развития региона". Однако реальная ситуация свидетельствует о другом: тысячи местных жителей до сих пор не получили надлежащей компенсации за утраченное или поврежденное жилье — говорится в сообщении.

Для кого оккупанты строят новые кварталы:

оккупационные власти активно расширяют жилой фонд на захваченных территориях;

новые дома рассчитаны прежде всего на российских чиновников, силовиков, военных и завезенных специалистов;

местные жители продолжают годами ждать решения собственных жилищных проблем;

параллельно оккупанты отчитываются о новых строительных проектах, создавая картинку "восстановления" региона.

"Особенно цинично ситуация выглядит на фоне так называемой "выдачи квартир" на ВОТ. ... Людям нередко передают жилье, которое требует капитального ремонта, имеет серьезные повреждения или вообще непригодно для комфортного проживания", — указывают в ЦНС.

Напомним

На Херсонщине враг строит коммерческое жилье для своих военных вместо восстановления домов местных. Жителям ВОТ отказывают в компенсациях за жилье.

российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС