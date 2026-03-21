Пентагон заявил, что лишил Иран возможности отслеживать танкеры в Ормузском проливе

В США утверждают, что уничтожили радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых велось отслеживание танкеров в Ормузском проливе. Судоходство в регионе станет безопаснее. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM), заявил, что удары США привели к "снижению" способности Ирана и иранского Корпуса стражей исламской революции атаковать суда в Ормузском проливе.

Поскольку мы работаем плечом к плечу, мы также остаемся сосредоточенными на устранении многолетней угрозы свободной торговле со стороны Ирана в пределах всего Ормузского пролива

По словам Купера, силы США поразили подземный объект иранской армии. На этом объекте находились радарные системы, которые позволяли контролировать судоходство.

Удар уничтожил разведывательные опорные станции и радиолокаторы ракет, которые использовались для наблюдения за движением судов... В результате этого ослаблена способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него