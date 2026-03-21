Пентагон заявил, что лишил Иран возможности отслеживать танкеры в Ормузском проливе
Киев • УНН
США поразили подземный объект и станции разведки Ирана в Ормузском проливе. Это лишило Тегеран возможности отслеживать суда и угрожать торговле.
В США утверждают, что уничтожили радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых велось отслеживание танкеров в Ормузском проливе. Судоходство в регионе станет безопаснее. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM), заявил, что удары США привели к "снижению" способности Ирана и иранского Корпуса стражей исламской революции атаковать суда в Ормузском проливе.
Поскольку мы работаем плечом к плечу, мы также остаемся сосредоточенными на устранении многолетней угрозы свободной торговле со стороны Ирана в пределах всего Ормузского пролива
По словам Купера, силы США поразили подземный объект иранской армии. На этом объекте находились радарные системы, которые позволяли контролировать судоходство.
Удар уничтожил разведывательные опорные станции и радиолокаторы ракет, которые использовались для наблюдения за движением судов... В результате этого ослаблена способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него
США разрешили продажу иранской нефти на 30 дней - министр финансов Бессент21.03.26, 10:34 • 5038 просмотров