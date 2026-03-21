Трамп готовит мирный план для Ирана и выдвигает шесть жестких требований - Axios

После трех недель войны администрация президента США Дональда Трампа начала первоначальные обсуждения следующего этапа и того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника и "осведомленный источник", информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что Трамп заявил в пятницу, что рассматривает возможность "сворачивания" войны, в то же время, по прогнозам американских чиновников, боевые действия продлятся еще две-три недели. Тем временем советники Трампа хотят "начать подготовку к дипломатии".

Посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф участвуют в обсуждениях относительно возможного дипломатического урегулирования - цитирует СМИ одного из собеседников.

Авторы указывают, что любое соглашение о прекращении войны должно включать восстановление полноценного функционирования Ормузского пролива, решение вопроса запасов высокообогащенного урана Ирана, а также установление долгосрочного соглашения по ядерной программе страны, баллистическим ракетам и поддержке партнеров в регионе.

В последние дни между США и Ираном не было прямых контактов, хотя Египет, Катар и Великобритания обменивались сообщениями. ... Египет и Катар сообщили США и Израилю, что Иран заинтересован в переговорах, но с очень жесткими условиями - говорится в статье.

США и Израиль атаковали ядерный объект Ирана в Натанзе - СМИ

По данным издания, требования Ирана включают прекращение огня, гарантии того, что война не возобновится в будущем, и компенсацию. При этом США требуют, чтобы Иран взял на себя шесть обязательств:

никакой ракетной программы в течение пяти лет;

нулевое обогащение урана;

вывод из эксплуатации реакторов на ядерных объектах Натанз, Исфахан и Фордо, которые США и Израиль бомбили в прошлом году;

строгие протоколы внешнего наблюдения за созданием и использованием центрифуг и связанного с ними оборудования, которое может продвигать программу ядерного оружия;

договоры о контроле над вооружениями со странами региона, включающие ограничение количества ракет до 1000;

Никакого финансирования для таких "посредников", как Хезболла в Ливане, хуситы в Йемене и Хамас в Газе.

Авторы добавляют, что Иран неоднократно отклонял несколько из этих требований в прошлом, а лидеры в Тегеране отмечали "сложность переговоров" с Трампом.

Контекст

Накануне Дональд Трамп заявил, что США планируют свернуть военные усилия на Ближнем Востоке после устранения иранской угрозы.

Ранее Трамп заявил, что американские военные "свободно перемещаются" по территории Ирана, а Ормузский пролив "откроется сам собой".

Пентагон заявил, что лишил Иран возможности отслеживать танкеры в Ормузском проливе