Трамп готовит мирный план для Ирана и выдвигает шесть жестких требований - Axios
Киев • УНН
Администрация Трампа обсуждает условия дипломатического урегулирования с Ираном. США требуют нулевого обогащения урана и прекращения ракетной программы.
После трех недель войны администрация президента США Дональда Трампа начала первоначальные обсуждения следующего этапа и того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника и "осведомленный источник", информирует УНН.
Детали
Издание напоминает, что Трамп заявил в пятницу, что рассматривает возможность "сворачивания" войны, в то же время, по прогнозам американских чиновников, боевые действия продлятся еще две-три недели. Тем временем советники Трампа хотят "начать подготовку к дипломатии".
Посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф участвуют в обсуждениях относительно возможного дипломатического урегулирования
Авторы указывают, что любое соглашение о прекращении войны должно включать восстановление полноценного функционирования Ормузского пролива, решение вопроса запасов высокообогащенного урана Ирана, а также установление долгосрочного соглашения по ядерной программе страны, баллистическим ракетам и поддержке партнеров в регионе.
В последние дни между США и Ираном не было прямых контактов, хотя Египет, Катар и Великобритания обменивались сообщениями. ... Египет и Катар сообщили США и Израилю, что Иран заинтересован в переговорах, но с очень жесткими условиями
США и Израиль атаковали ядерный объект Ирана в Натанзе - СМИ21.03.26, 12:45 • 8062 просмотра
По данным издания, требования Ирана включают прекращение огня, гарантии того, что война не возобновится в будущем, и компенсацию. При этом США требуют, чтобы Иран взял на себя шесть обязательств:
- никакой ракетной программы в течение пяти лет;
- нулевое обогащение урана;
- вывод из эксплуатации реакторов на ядерных объектах Натанз, Исфахан и Фордо, которые США и Израиль бомбили в прошлом году;
- строгие протоколы внешнего наблюдения за созданием и использованием центрифуг и связанного с ними оборудования, которое может продвигать программу ядерного оружия;
- договоры о контроле над вооружениями со странами региона, включающие ограничение количества ракет до 1000;
- Никакого финансирования для таких "посредников", как Хезболла в Ливане, хуситы в Йемене и Хамас в Газе.
Авторы добавляют, что Иран неоднократно отклонял несколько из этих требований в прошлом, а лидеры в Тегеране отмечали "сложность переговоров" с Трампом.
Контекст
Накануне Дональд Трамп заявил, что США планируют свернуть военные усилия на Ближнем Востоке после устранения иранской угрозы.
Ранее Трамп заявил, что американские военные "свободно перемещаются" по территории Ирана, а Ормузский пролив "откроется сам собой".
Пентагон заявил, что лишил Иран возможности отслеживать танкеры в Ормузском проливе21.03.26, 18:56 • 4368 просмотров