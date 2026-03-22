Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до завершения войны в Иране - Politico
Киев • УНН
Администрация Трампа перенесла саммит с лидером Китая из-за иранского конфликта. Белый дом опровергает связь с войной и готовит новые даты визита.
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила иностранным чиновникам и другим лицам, что встреча главы Белого дома с лидером Китая Си Цзиньпином не состоится, пока не закончится война в Иране. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломата и лицо, близкое к администрации Трампа, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что "следующие даты саммита Трамп-Си будут предложены только после завершения активной части иранского конфликта". В то же время Государственный департамент якобы направил запросы в Белый дом: там опровергли, что график саммита связан с войной в Иране.
Это фейковые новости. Соединенные Штаты и Китай ведут продуктивные переговоры по переносу визита президента Трампа – объявления будут опубликованы в ближайшее время
В свою очередь посольство Китая в США заявило, что "не имеет информации для предоставления" относительно возможной задержки планирования саммита.
"Долгожданная встреча между Трампом и Си изначально была запланирована на конец марта, но Трамп заявил в понедельник, что встреча будет перенесена "примерно на месяц", поскольку "у нас идет война". В четверг он сказал, что это произойдет "примерно через полтора месяца", - добавляет издание.
Напомним
В Париже в воскресенье, 15 марта, стартовал новый раунд экономических переговоров между США и Китаем, призванный сохранить торговое перемирие и подготовить визит президента США Дональда Трампа в Пекин в конце марта, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
