21 марта, 12:15 • 18848 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 44684 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 44202 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 63483 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 89627 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 46394 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 43475 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 35253 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 54093 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 21158 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до завершения войны в Иране - Politico

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Администрация Трампа перенесла саммит с лидером Китая из-за иранского конфликта. Белый дом опровергает связь с войной и готовит новые даты визита.

Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до завершения войны в Иране - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила иностранным чиновникам и другим лицам, что встреча главы Белого дома с лидером Китая Си Цзиньпином не состоится, пока не закончится война в Иране. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломата и лицо, близкое к администрации Трампа, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "следующие даты саммита Трамп-Си будут предложены только после завершения активной части иранского конфликта". В то же время Государственный департамент якобы направил запросы в Белый дом: там опровергли, что график саммита связан с войной в Иране.

Это фейковые новости. Соединенные Штаты и Китай ведут продуктивные переговоры по переносу визита президента Трампа – объявления будут опубликованы в ближайшее время

- сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

В свою очередь посольство Китая в США заявило, что "не имеет информации для предоставления" относительно возможной задержки планирования саммита.

"Долгожданная встреча между Трампом и Си изначально была запланирована на конец марта, но Трамп заявил в понедельник, что встреча будет перенесена "примерно на месяц", поскольку "у нас идет война". В четверг он сказал, что это произойдет "примерно через полтора месяца", - добавляет издание.

Напомним

В Париже в воскресенье, 15 марта, стартовал новый раунд экономических переговоров между США и Китаем, призванный сохранить торговое перемирие и подготовить визит президента США Дональда Трампа в Пекин в конце марта, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вадим Хлюдзинский

