Трамп відклав зустріч із Сі Цзіньпіном до завершення війни в Ірані - Politico
Київ • УНН
Адміністрація Трампа перенесла саміт з лідером Китаю через іранський конфлікт. Білий дім спростовує зв'язок з війною та готує нові дати візиту.
Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила іноземним чиновникам та іншим особам, що зустріч глави Білого дому з лідером Китаю Сі Цзіньпіном не відбудеться, доки не закінчиться війна в Ірані. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних дипломата та особу, близьку до адміністрації Трампа, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що "наступні дати саміту Трамп-Сі будуть запропоновані лише після завершення активної частини іранського конфлікту". Водночас Державний департамент нібито направив запити до Білого дому: там заперечили, що графік саміту пов'язаний з війною в Ірані.
Це фейкові новини. Сполучені Штати та Китай ведуть продуктивні переговори щодо перенесення візиту президента Трампа – оголошення будуть опубліковані найближчим часом
У свою чергу посольство Китаю у США заявило, що "не має інформації для надання" щодо можливої затримки планування саміту.
"Довгоочікувана зустріч між Трампом і Сі спочатку була запланована на кінець березня, але Трамп заявив у понеділок, що зустріч буде перенесена "приблизно на місяць", оскільки "у нас триває війна". У четвер він сказав, що це відбудеться "приблизно через півтора місяця", - додає видання.
Нагадаємо
У Парижі в неділю, 15 березня, стартував новий раунд економічних переговорів між США та Китаєм, покликаний зберегти торговельне перемир’я та підготувати візит президента США Дональда Трампа до Пекіна наприкінці березня, де він має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Китай звинуватив США у підриві глобальної ядерної стабільності та порушенні міжнародних домовленостей01.03.26, 02:30 • 9710 переглядiв