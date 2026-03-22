Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 26843 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 49967 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 48615 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 67715 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 93110 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 47758 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 44338 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 35837 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 55147 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Трамп відклав зустріч із Сі Цзіньпіном до завершення війни в Ірані - Politico

Київ • УНН

 • 4852 перегляди

Адміністрація Трампа перенесла саміт з лідером Китаю через іранський конфлікт. Білий дім спростовує зв'язок з війною та готує нові дати візиту.

Трамп відклав зустріч із Сі Цзіньпіном до завершення війни в Ірані - Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила іноземним чиновникам та іншим особам, що зустріч глави Білого дому з лідером Китаю Сі Цзіньпіном не відбудеться, доки не закінчиться війна в Ірані. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних дипломата та особу, близьку до адміністрації Трампа, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що "наступні дати саміту Трамп-Сі будуть запропоновані лише після завершення активної частини іранського конфлікту". Водночас Державний департамент нібито направив запити до Білого дому: там заперечили, що графік саміту пов'язаний з війною в Ірані.

Це фейкові новини. Сполучені Штати та Китай ведуть продуктивні переговори щодо перенесення візиту президента Трампа – оголошення будуть опубліковані найближчим часом

- сказала речниця Білого дому Анна Келлі.

У свою чергу посольство Китаю у США заявило, що "не має інформації для надання" щодо можливої ​​затримки планування саміту.

"Довгоочікувана зустріч між Трампом і Сі спочатку була запланована на кінець березня, але Трамп заявив у понеділок, що зустріч буде перенесена "приблизно на місяць", оскільки "у нас триває війна". У четвер він сказав, що це відбудеться "приблизно через півтора місяця", - додає видання.

Нагадаємо

У Парижі в неділю, 15 березня, стартував новий раунд економічних переговорів між США та Китаєм, покликаний зберегти торговельне перемир’я та підготувати візит президента США Дональда Трампа до Пекіна наприкінці березня, де він має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Державний департамент США
Білий дім
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран