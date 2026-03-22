Трамп пообіцяв знищити електростанції Ірану через закриту Ормузьку протоку

Президент США висунув Ірану ультиматум на 48 годин щодо відкриття протоки. Тегеран погрожує ударами по інфраструктурі США та Ізраїлю у відповідь.

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити електростанції Ірану, якщо той у найближчі дві доби не відкриє Ормузьку протоку. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає УНН. Деталі Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних загроз, Ормузьку протоку впродовж 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої - написав Трамп. У відповідь Ебрахім Золфагарі, речник іранського центрального командування "Хатам аль-Анбія", заявив, що Іран також атакуватиме опріснювальні установки та інфраструктуру інформаційних технологій, пов’язану зі США та Ізраїлем. Про це повідомляє Al Jazeera. Нагадаємо Президент США Дональд Трамп оголосив про розгром іранського флоту та авіації. Він заявив, що Сполучені Штати Америки "стерли Іран з мапи світу". Водночас, за інформацією Axios, Трамп готує мирний план для Ірану. Зокрема, США вимагають нульового збагачення урану та припинення ракетної програми.