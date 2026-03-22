09:01 • 3102 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
22 березня, 02:48 • 15851 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 39355 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 55828 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 54672 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 72637 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 97155 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 49159 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 45426 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 37092 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Трамп пообіцяв знищити електростанції Ірану через закриту Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 3628 перегляди

Президент США висунув Ірану ультиматум на 48 годин щодо відкриття протоки. Тегеран погрожує ударами по інфраструктурі США та Ізраїлю у відповідь.

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити електростанції Ірану, якщо той у найближчі дві доби не відкриє Ормузьку протоку. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних загроз, Ормузьку протоку впродовж 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої

- написав Трамп.

У відповідь Ебрахім Золфагарі, речник іранського центрального командування "Хатам аль-Анбія", заявив, що Іран також атакуватиме опріснювальні установки та інфраструктуру інформаційних технологій, пов’язану зі США та Ізраїлем. Про це повідомляє Al Jazeera.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про розгром іранського флоту та авіації. Він заявив, що Сполучені Штати Америки "стерли Іран з мапи світу".

Водночас, за інформацією Axios, Трамп готує мирний план для Ірану. Зокрема, США вимагають нульового збагачення урану та припинення ракетної програми.

Євген Устименко

