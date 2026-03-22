Ексклюзив
16:43 • 6424 перегляди
Ексклюзив
15:40 • 16015 перегляди
13:24 • 42146 перегляди
22 березня, 09:01 • 67978 перегляди
22 березня, 02:48 • 54854 перегляди
21 березня, 12:15 • 66699 перегляди
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 76773 перегляди
21 березня, 00:55 • 66642 перегляди
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 78720 перегляди
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 123882 перегляди
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 123889 перегляди
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 79649 перегляди
Президент Ірану обіцяє "протистояти шаленим загрозам на полі бою" після погроз Трампа

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Президент Ірану заявив про готовність протистояти загрозам США на полі бою. Тегеран закриє Ормузьку протоку лише для тих, хто зазіхає на його землі.

Президент Ірану обіцяє "протистояти шаленим загрозам на полі бою" після погроз Трампа

Президент Ірану Масуд Пезешкіан сьогодні вдень продовжив словесну війну зі США. Він запевнив, що Іран "рішуче протистоїть шаленим загрозам на полі бою", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Паралельно ударам та атакам у регіоні США та Іран обмінювалися погрозами у соціальних мережах.

В останні кілька годин Масуд Пезешкіан заявив, що Іран "рішуче протистоїть шаленим загрозам на полі бою".

Це сталося після того, як Дональд Трамп пред'явив Тегерану 48-годинний ультиматум: або він відкриє Ормузьку протоку, або зіткнеться з новими атаками.

Пезешкіан також сказав: "Ілюзія стирання Ірану з карти показує розпач перед волею нації, яка творить історію. Загрози та терор лише зміцнюють нашу єдність. Ормузька протока відкрита для всіх, крім тих, хто зазіхає на нашу землю".

Антоніна Туманова

Світ
Соціальна мережа
Сутички
Масуд Пезешкіян
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран