Президент Ірану обіцяє "протистояти шаленим загрозам на полі бою" після погроз Трампа
Київ • УНН
Президент Ірану заявив про готовність протистояти загрозам США на полі бою. Тегеран закриє Ормузьку протоку лише для тих, хто зазіхає на його землі.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан сьогодні вдень продовжив словесну війну зі США. Він запевнив, що Іран "рішуче протистоїть шаленим загрозам на полі бою", передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Паралельно ударам та атакам у регіоні США та Іран обмінювалися погрозами у соціальних мережах.
В останні кілька годин Масуд Пезешкіан заявив, що Іран "рішуче протистоїть шаленим загрозам на полі бою".
Це сталося після того, як Дональд Трамп пред'явив Тегерану 48-годинний ультиматум: або він відкриє Ормузьку протоку, або зіткнеться з новими атаками.
Пезешкіан також сказав: "Ілюзія стирання Ірану з карти показує розпач перед волею нації, яка творить історію. Загрози та терор лише зміцнюють нашу єдність. Ормузька протока відкрита для всіх, крім тих, хто зазіхає на нашу землю".
