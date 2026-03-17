Трампа попередили про удари Ірану по столицях країн Перської затоки - Reuters
Київ • УНН
Розвідка США повідомила Трампа про можливість атак на союзників США у Перській затоці з боку Ірану. Країни затоки просять не припиняти операцію проти Ірану.
Президента Дональда Трампа попереджали, що напад на Іран може спровокувати відповідні дії проти союзників США в Перській затоці. Попри це, влада країн Перської затоки просить США не припиняти операцію проти Ірану, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В оцінках розвідки до військової операції проти Ірану не йшлося про те, що реакція Тегерану була "гарантією, але вона, безумовно, була у списку можливих наслідків", зазначають джерела видання.
Також повідомляється, що Трампа поінформували про те, що Тегеран, ймовірно, намагатиметься закрити стратегічно важливу для економіки Ормузьку протоку.
Крім того, один з американських чиновників заявив: перед початком війни Трампа поінформували про те, що удар по Ірану може спровокувати ширший регіональний конфлікт, який включатиме іранські удари у відповідь по столицях країн Перської затоки, особливо якщо Тегеран вважатиме, що ці країни потурають або активно підтримують американські атаки.
Голова Міжнародної морської організації (ІМО) Арсеніо Домінгес заявив, що військово-морський супровід через Ормузьку протоку не гарантує "на 100 відсотків" безпеку суден, які намагаються пройти через цей шлях.