Трампа предупредили об ударах Ирана по столицам стран Персидского залива - Reuters

Президента Дональда Трампа предупреждали, что нападение на Иран может спровоцировать ответные действия против союзников США в Персидском заливе. Несмотря на это, власти стран Персидского залива просят США не прекращать операцию против Ирана, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В оценках разведки до военной операции против Ирана не говорилось о том, что реакция Тегерана была "гарантией, но она, безусловно, была в списке возможных последствий", отмечают источники издания.

Также сообщается, что Трампа проинформировали о том, что Тегеран, вероятно, будет пытаться закрыть стратегически важный для экономики Ормузский пролив.

Кроме того, один из американских чиновников заявил: перед началом войны Трампа проинформировали о том, что удар по Ирану может спровоцировать более широкий региональный конфликт, который будет включать иранские ответные удары по столицам стран Персидского залива, особенно если Тегеран будет считать, что эти страны потворствуют или активно поддерживают американские атаки.

Глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес заявил, что военно-морское сопровождение через Ормузский пролив не гарантирует "на 100 процентов" безопасность судов, пытающихся пройти через этот путь.