Військовий супровід не гарантуватиме безпечного проходу через Ормузьку протоку - голова ІМО

Голова Міжнародної морської організації (ІМО) Арсеніо Домінгес заявив, що військово-морський супровід через Ормузьку протоку не гарантує "на 100 відсотків" безпеку суден, які намагаються пройти через цей найважливіший водний шлях, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Генеральний секретар ІМО Арсеніо Домінгес заявив газеті Financial Times, що військова допомога "не є довгостроковим чи стійким рішенням" для відкриття протоки.

"Це знижує ризик, але ризик все ще існує. Торгові судна та моряки можуть постраждати", - сказав чиновник.

Початок війни США та Ізраїлю з Іраном фактично закрив вузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світової торгівлі нафтою. Іран завдав ударів щонайменше по 18 суднах у регіоні Перської затоки з початку бойових дій, і його новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї оголосив протоку "закритою" для судноплавства.

Через скорочення світових поставок нафти ціна на нафту марки Brent перевищила 100 доларів за барель, спричинивши побоювання щодо глобальних економічних потрясінь.

Попри обіцянку президента США Дональда Трампа забезпечити військово-морський супровід комерційних суден для відновлення постачання нафти, жодного захисту надано не було.

В інтерв'ю Financial Times у понеділок Трамп пригрозив НАТО "дуже поганим майбутнім", якщо європейські союзники не приєднаються до зусиль США.

Він також заявив, що відкладе обіцяний саміт з Китаєм, якщо Пекін не допоможе, стверджуючи, що Європа і Китай значно більше залежать від нафти з Перської затоки, ніж США.

Домінгес сказав, що частина проблеми полягає у географічному положенні протоки. У найвужчому місці протока має ширину 33 км, але загальна ширина глибоководних судноплавних шляхів для руху в кожному напрямку становить лише дві морські милі (близько 4 км).

З іранської сторони Ормузька протока обмежена горами, які сприяють агресорам, здатним завдавати ударів по суднах з висоти, практично не маючи можливості запобігти цьому, пише видання.

"Ми стаємо супутніми жертвами конфлікту, коли його першопричини ніяк не пов'язані з судноплавством", - сказав Домінгес.

Глава ІМО заявив, що агентство ООН, яке встановлює правила міжнародного судноплавства, також серйозно стурбоване тим, що судна, що застрягли в Перській затоці, відчувають нестачу продовольства та запасів для своїх екіпажів.

ІМО звернулася до судноплавних компаній з проханням зібрати інформацію про запаси на борту, щоб направити допомогу суднам, які найбільше цього потребують.

"Ситуація викликає занепокоєння, особливо тому, що судна фактично не можуть вільно працювати в Ормузькій протоці або в районі Перської затоки. Доступ до портів також обмежений, оскільки портові споруди зазнають атак. Якогось моменту запаси продовольства, води та палива почнуть виснажуватися, що завадить суднам продовжувати роботу", - вказав він.

У середу та четвер ІМО проведе позачергове засідання ради, щоб обговорити операційні ризики для судновласників у Перській затоці та закликати до деескалації конфлікту.

За даними британської організації Maritime Trade Operations, у період з 2 по 14 березня через протоку пройшло всього 47 вантажних суден та танкерів. "Декілька з них належать мільярдеру-судновласнику Джорджу Прокопіу, два з яких використовуються для доставки нафти до Індії", зазначає видання.

Домінгес закликав менеджерів суден "не виходити в море, не наражати моряків на ризик і не наражати на ризик самі судна… Нам необхідно деескалувати ситуацію, перш ніж судновласники або оператори суден могли фактично ризикнути".

