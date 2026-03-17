Военное сопровождение не гарантирует безопасного прохода через Ормузский пролив - глава ИМО

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Глава ИМО заявил о невозможности полной защиты танкеров от атак Ирана. Из-за закрытия пролива цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель.

Военное сопровождение не гарантирует безопасного прохода через Ормузский пролив - глава ИМО

Глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес заявил, что военно-морское сопровождение через Ормузский пролив не гарантирует «на 100 процентов» безопасность судов, пытающихся пройти через этот важнейший водный путь, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес заявил газете Financial Times, что военная помощь «не является долгосрочным или устойчивым решением» для открытия пролива.

«Это снижает риск, но риск все еще существует. Торговые суда и моряки могут пострадать», — сказал чиновник.

Начало войны США и Израиля с Ираном фактически закрыло узкий пролив, через который обычно проходит около пятой части мировой торговли нефтью. Иран нанес удары по меньшей мере по 18 судам в регионе Персидского залива с начала боевых действий, и его новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи объявил пролив «закрытым» для судоходства.

Из-за сокращения мировых поставок нефти цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель, вызвав опасения по поводу глобальных экономических потрясений.

Несмотря на обещание президента США Дональда Трампа обеспечить военно-морское сопровождение коммерческих судов для возобновления поставок нефти, никакой защиты предоставлено не было.

В интервью Financial Times в понедельник Трамп пригрозил НАТО «очень плохим будущим», если европейские союзники не присоединятся к усилиям США.

Он также заявил, что отложит обещанный саммит с Китаем, если Пекин не поможет, утверждая, что Европа и Китай значительно больше зависят от нефти из Персидского залива, чем США.

Домингес сказал, что часть проблемы заключается в географическом положении пролива. В самом узком месте пролив имеет ширину 33 км, но общая ширина глубоководных судоходных путей для движения в каждом направлении составляет всего две морские мили (около 4 км).

С иранской стороны Ормузский пролив ограничен горами, которые способствуют агрессорам, способным наносить удары по судам с высоты, практически не имея возможности предотвратить это, пишет издание.

«Мы становимся сопутствующими жертвами конфликта, когда его первопричины никак не связаны с судоходством», — сказал Домингес.

Глава ИМО заявил, что агентство ООН, устанавливающее правила международного судоходства, также серьезно обеспокоено тем, что суда, застрявшие в Персидском заливе, испытывают нехватку продовольствия и запасов для своих экипажей.

ИМО обратилась к судоходным компаниям с просьбой собрать информацию о запасах на борту, чтобы направить помощь судам, которые больше всего в этом нуждаются.

«Ситуация вызывает беспокойство, особенно потому, что суда фактически не могут свободно работать в Ормузском проливе или в районе Персидского залива. Доступ к портам также ограничен, поскольку портовые сооружения подвергаются атакам. В какой-то момент запасы продовольствия, воды и топлива начнут истощаться, что помешает судам продолжать работу», — указал он.

В среду и четверг ИМО проведет внеочередное заседание совета, чтобы обсудить операционные риски для судовладельцев в Персидском заливе и призвать к деэскалации конфликта.

По данным британской организации Maritime Trade Operations, в период со 2 по 14 марта через пролив прошло всего 47 грузовых судов и танкеров. «Несколько из них принадлежат миллиардеру-судовладельцу Джорджу Прокопиу, два из которых используются для доставки нефти в Индию», — отмечает издание.

Домингес призвал менеджеров судов «не выходить в море, не подвергать моряков риску и не подвергать риску сами суда… Нам необходимо деэскалировать ситуацию, прежде чем судовладельцы или операторы судов могли фактически рискнуть».

Юлия Шрамко

