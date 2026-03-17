Союзники сопротивляются попыткам Трампа создать коалицию для разблокирования Ормузского пролива - Axios

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Администрация Трампа пытается создать международную коалицию для борьбы с иранской блокадой. Большинство стран ЕС и Азии выражают скептицизм.

Союзники США сопротивляются давлению администрации Трампа по присоединению к международной коалиции для разблокирования критически важного Ормузского пролива, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Хотя Великобритания распространила план среди потенциальных членов коалиции, реакция ряда других стран варьируется от скептицизма до "ни в коем случае", согласно источникам, знакомым с дипломатическими переговорами.

Закрытие пролива стало главным кризисом в войне для Белого дома. Пока иранская блокада сохраняется и нефть из Персидского залива остается заблокированной, Трамп не может закончить войну и объявить о победе, даже если захочет, пишет издание.

Белый дом, как отмечается, пытается использовать как военные, так и дипломатические средства для разрешения кризиса.

Американские военные наносят удары по иранским противокорабельным позициям вдоль берегов Ормузского пролива, чтобы подорвать способность Ирана атаковать нефтяные танкеры.

Тем временем Белый дом и Госдепартамент США пытаются создать коалицию стран для предоставления кораблей, других военных средств и политической поддержки миссии по сопровождению судов или обеспечению безопасного маршрута для судоходства в Персидский залив и из него.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что администрация Трампа хочет, чтобы Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия, Канада, страны Персидского залива и Иордания вошли в коалицию. США также обратились к Японии и Южной Корее.

Однако лидеры таких стран, как Германия, Италия и Япония уже исключили возможность отправки военно-морских судов.

В воскресенье Трамп поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном о присоединении к коалиции.

Трамп сказал, что Макрон "на 8 из 10" готов помочь. Он также сказал, что Великобритания присоединится.

Но источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что, хотя Стармер был настроен на сотрудничество, Макрон не дал однозначного ответа. "Макрон не дал окончательного "нет", но на данный момент это "нет"", - сказал второй источник.

Великобритания разработала план создания многонациональной целевой группы и поделилась им с США и несколькими другими странами, сообщили два источника.

Однако проект Великобритании не был предоставлен всем странам, которым Трамп предложил присоединиться, и достижение консенсуса по работе коалиции, похоже, еще далеко.

"Это полный бардак. Многие люди смущены", - сказал европейский дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила после встречи с министрами иностранных дел 27 стран-членов, что в ЕС "нет желания" присоединяться к коалиции Трампа в Ормузском проливе. "Это не война Европы", - сказала она.

В понедельник Трамп заявил журналистам, что он "очень разочарован" некоторыми странами, которые скептически относятся к сотрудничеству с США по открытию Ормузского пролива.

"[Лидеры] некоторых стран, которым мы помогали много лет, защищая их от ужасных внешних источников, не были в восторге", - сказал Трамп, имея в виду страны, где размещено большое количество американских войск.

Трамп утверждал, что страны Азии и Европы, которые зависят от нефти из Персидского залива, должны срочно прийти на помощь, и заявил Financial Times, что для будущего НАТО будет "очень плохо", если союзники не примут меры.

"Трамп подпитывал напряженность в отношениях со многими из тех же союзников, к которым он сейчас обращается после года пошлин, оскорблений и угроз", пишет издание. И отмечает, что "многие союзники США также скептически относились к аргументам Трампа в пользу войны с Ираном". "Но они столкнутся с серьезными последствиями, если нефть и другие товары, такие как полупроводники, не смогут проходить через пролив", указывает издание.

Юлия Шрамко

