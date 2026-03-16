$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
43%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Антонио Таяни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Одесская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 27828 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 39848 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 44270 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 50327 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 44208 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Су-34
Ракетный комплекс "Тор

Цены на нефть упали после атак в Персидском заливе и призывов Трампа

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Нефть дешевеет из-за усилий США по открытию Ормузского пролива и рекордного высвобождения мировых запасов. ОАЭ сократили добычу вдвое из-за конфликта.

Цены на нефть упали в понедельник на фоне атак на нефтедобывающую отрасль в Персидском заливе и призыва президента США Дональда Трампа к глобальным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 92 цента до 102,22 доллара за баррель к 12:48 GMT (14:48 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 3,45 доллара, или на 3,5%, до 95,26 доллара.

Оба контракта выросли более чем на 40% в этом месяце, достигнув самого высокого уровня с 2022 года, после того, как американо-израильские атаки на Иран побудили Тегеран остановить судоходство через Ормузский пролив, важнейший водный путь для пятой части мировых поставок нефти и СПГ.

Ежедневная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем вдвое из-за конфликта с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива, что вынудило государственную нефтяную компанию ADNOC ввести масштабные остановки производства, сообщили Reuters два источника.

В нефтяном хабе ОАЭ в Фуджейре произошел пожар после атаки дрона16.03.26, 14:15 • 3326 просмотров

По словам источника, знакомого с ситуацией, в понедельник ADNOC приостановила операции по отгрузке нефти в порту Фуджейра после того, как атака беспилотника вызвала пожары на ключевом экспортном терминале.

Однако, по словам двух других источников, возобновилась некоторая другая отгрузка в этом порту, причем один из них сообщил, что работают два из трех одноточечных причалов, к которым швартуются суда.

Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил перевалку нефти после атаки дрона15.03.26, 08:30 • 10934 просмотра

Фуджейра, расположенная за пределами Ормузского пролива, является основным рынком сбыта флагманской нефти ОАЭ Murban - около 1 миллиона баррелей в день, что составляет примерно 1% мирового спроса.

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками и многими другими странами по открытию Ормузского пролива, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News в понедельник.

Союзники Трампа и Китай уклончиво ответили на требование по Ормузскому проливу, но США работают за кулисами - СМИ16.03.26, 16:13 • 2306 просмотров

Премьер-министр Великобритании заявил в понедельник, что Британия не будет втягиваться в более широкий конфликт, но будет работать с союзниками над "жизнеспособным" планом восстановления работы Ормузского пролива.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник в интервью CNBC, что Министерство финансов страны не вмешивалось в нефтяные рынки, и любые действия США по смягчению последствий повышения цен будут зависеть от продолжительности конфликта.

США временно ослабили санкции против нефти рф - Трамп назвал условие их возвращения15.03.26, 16:02 • 14056 просмотров

Война на Ближнем Востоке приводит к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти, заявило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА), поскольку такие крупные производители нефти, как Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ, сокращают добычу.

Аналитик PVM Тамаш Варга заявил, что инвесторы понимают, что последствия затяжного конфликта будут серьезными, особенно с учетом неуклонного истощения запасов, и уже сейчас значительную часть ущерба, нанесенного добыче, экспорту и переработке всего за две недели перебоев в Ормузском проливе.

В выходные Трамп пригрозил дальнейшими ударами по иранскому острову Харг, через который проходит около 90% иранского экспорта, после того как нанес удары по военным целям и спровоцировал дальнейшие ответные действия со стороны Тегерана.

Иран повторяет угрозу в ответ на удары США по острову Харг14.03.26, 09:25 • 10485 просмотров

США в контакте с Ираном, сказал Трамп, хотя он сомневался, что Тегеран готов к серьезным переговорам по прекращению конфликта. Трамп вчера вечером на Air Force One заявил относительно Ирана: "Мы разговариваем с ними. Но я не думаю, что они готовы".

Однако, как отмечает Sky News, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отрицает какие-либо контакты с США по конфликту. В интервью иранскому информационному агентству SNN Аббас Арагчи сказал, что с Вашингтоном не было обмена сообщениями относительно потенциального мирного соглашения. Иран не просил о прекращении огня, и конфликт должен закончиться "таким образом, чтобы гарантировать, что это не повторится", сказал Арагчи. Относительно Ормузского пролива он сказал, что водный путь закрыт только для "врагов" и тех, кто поддерживает их агрессию. Вскоре после этих комментариев представитель Министерства иностранных дел Катара заявил, что им неизвестно о каком-либо официальном посредничестве между США и Ираном.

В воскресенье Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что в ближайшее время на рынок начнут поступать более 400 миллионов баррелей нефтяных запасов, что является рекордным сокращением, направленным на борьбу с резким ростом цен, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Запасы из стран Азии и Океании будут высвобождены немедленно, а из Европы и Америки до конца марта, сообщило агентство.

Международное энергетическое агентство, как указывает Sky News, заявляет, что тесно координирует свои действия со всеми странами-членами, чтобы обеспечить своевременное поступление их нефти на рынки. Глава агентства Фатих Бирол говорит, что, несмотря на это огромное высвобождение по решению МЭА, у него все еще осталось много запасов. Он также заявил, что агентство может сделать больше "при необходимости", если война продолжится.

"Поскольку конфликт вступает в третью неделю, отсутствие четкой развязки все больше беспокоит мировые рынки о неконтролируемой эскалационной спирали", - сказал Меерссон из SEB.

Однако министр энергетики США Крис Райт заявил в воскресенье, что ожидает окончания войны в течение "следующих нескольких недель", после чего запасы нефти восстановятся, а цены на энергоносители снизятся.

Ирак заявил об открытии нового маршрута для экспорта нефти на фоне закрытия Ормузского пролива16.03.26, 17:07 • 2492 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Фокс Ньюс
Белый дом
Reuters
Ирак
Дональд Трамп
Азия
Великобритания
Саудовская Аравия
Катар
Европа
Объединенные Арабские Эмираты
Иран