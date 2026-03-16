Цены на нефть упали после атак в Персидском заливе и призывов Трампа

Цены на нефть упали в понедельник на фоне атак на нефтедобывающую отрасль в Персидском заливе и призыва президента США Дональда Трампа к глобальным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 92 цента до 102,22 доллара за баррель к 12:48 GMT (14:48 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 3,45 доллара, или на 3,5%, до 95,26 доллара.

Оба контракта выросли более чем на 40% в этом месяце, достигнув самого высокого уровня с 2022 года, после того, как американо-израильские атаки на Иран побудили Тегеран остановить судоходство через Ормузский пролив, важнейший водный путь для пятой части мировых поставок нефти и СПГ.

Ежедневная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем вдвое из-за конфликта с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива, что вынудило государственную нефтяную компанию ADNOC ввести масштабные остановки производства, сообщили Reuters два источника.

В нефтяном хабе ОАЭ в Фуджейре произошел пожар после атаки дрона

По словам источника, знакомого с ситуацией, в понедельник ADNOC приостановила операции по отгрузке нефти в порту Фуджейра после того, как атака беспилотника вызвала пожары на ключевом экспортном терминале.

Однако, по словам двух других источников, возобновилась некоторая другая отгрузка в этом порту, причем один из них сообщил, что работают два из трех одноточечных причалов, к которым швартуются суда.

Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил перевалку нефти после атаки дрона

Фуджейра, расположенная за пределами Ормузского пролива, является основным рынком сбыта флагманской нефти ОАЭ Murban - около 1 миллиона баррелей в день, что составляет примерно 1% мирового спроса.

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками и многими другими странами по открытию Ормузского пролива, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News в понедельник.

Союзники Трампа и Китай уклончиво ответили на требование по Ормузскому проливу, но США работают за кулисами - СМИ

Премьер-министр Великобритании заявил в понедельник, что Британия не будет втягиваться в более широкий конфликт, но будет работать с союзниками над "жизнеспособным" планом восстановления работы Ормузского пролива.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник в интервью CNBC, что Министерство финансов страны не вмешивалось в нефтяные рынки, и любые действия США по смягчению последствий повышения цен будут зависеть от продолжительности конфликта.

США временно ослабили санкции против нефти рф - Трамп назвал условие их возвращения

Война на Ближнем Востоке приводит к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти, заявило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА), поскольку такие крупные производители нефти, как Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ, сокращают добычу.

Аналитик PVM Тамаш Варга заявил, что инвесторы понимают, что последствия затяжного конфликта будут серьезными, особенно с учетом неуклонного истощения запасов, и уже сейчас значительную часть ущерба, нанесенного добыче, экспорту и переработке всего за две недели перебоев в Ормузском проливе.

В выходные Трамп пригрозил дальнейшими ударами по иранскому острову Харг, через который проходит около 90% иранского экспорта, после того как нанес удары по военным целям и спровоцировал дальнейшие ответные действия со стороны Тегерана.

Иран повторяет угрозу в ответ на удары США по острову Харг

США в контакте с Ираном, сказал Трамп, хотя он сомневался, что Тегеран готов к серьезным переговорам по прекращению конфликта. Трамп вчера вечером на Air Force One заявил относительно Ирана: "Мы разговариваем с ними. Но я не думаю, что они готовы".

Однако, как отмечает Sky News, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отрицает какие-либо контакты с США по конфликту. В интервью иранскому информационному агентству SNN Аббас Арагчи сказал, что с Вашингтоном не было обмена сообщениями относительно потенциального мирного соглашения. Иран не просил о прекращении огня, и конфликт должен закончиться "таким образом, чтобы гарантировать, что это не повторится", сказал Арагчи. Относительно Ормузского пролива он сказал, что водный путь закрыт только для "врагов" и тех, кто поддерживает их агрессию. Вскоре после этих комментариев представитель Министерства иностранных дел Катара заявил, что им неизвестно о каком-либо официальном посредничестве между США и Ираном.

В воскресенье Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что в ближайшее время на рынок начнут поступать более 400 миллионов баррелей нефтяных запасов, что является рекордным сокращением, направленным на борьбу с резким ростом цен, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Запасы из стран Азии и Океании будут высвобождены немедленно, а из Европы и Америки до конца марта, сообщило агентство.

Международное энергетическое агентство, как указывает Sky News, заявляет, что тесно координирует свои действия со всеми странами-членами, чтобы обеспечить своевременное поступление их нефти на рынки. Глава агентства Фатих Бирол говорит, что, несмотря на это огромное высвобождение по решению МЭА, у него все еще осталось много запасов. Он также заявил, что агентство может сделать больше "при необходимости", если война продолжится.

"Поскольку конфликт вступает в третью неделю, отсутствие четкой развязки все больше беспокоит мировые рынки о неконтролируемой эскалационной спирали", - сказал Меерссон из SEB.

Однако министр энергетики США Крис Райт заявил в воскресенье, что ожидает окончания войны в течение "следующих нескольких недель", после чего запасы нефти восстановятся, а цены на энергоносители снизятся.

Ирак заявил об открытии нового маршрута для экспорта нефти на фоне закрытия Ормузского пролива