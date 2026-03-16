Ціни на нафту впали після атак у Перській затоці та закликів Трампа

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Нафта дешевшає через зусилля США щодо відкриття Ормузької протоки та рекордне вивільнення світових запасів. ОАЕ скоротили видобуток вдвічі через конфлікт.

Ціни на нафту впали в понеділок на тлі атак на нафтовидобувну галузь у Перській затоці та заклику президента США Дональда Трампа до глобальних зусиль щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 92 центи до 102,22 долара за барель до 12:48 GMT (14:48 за Києвом), а американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 3,45 долара, або на 3,5%, до 95,26 долара.

Обидва контракти зросли більш ніж на 40% цього місяця, досягнувши найвищого рівня з 2022 року, після того, як американо-ізраїльські атаки на Іран спонукали Тегеран зупинити судноплавство через Ормузьку протоку, найважливіший водний шлях для п'ятої частини світових поставок нафти та СПГ.

Щоденний видобуток нафти в Об'єднаних Арабських Еміратах скоротився більш ніж удвічі через конфлікт з Іраном та фактичне закриття Ормузької протоки, що змусило державну нафтову компанію ADNOC запровадити масштабні зупинки виробництва, повідомили Reuters два джерела.

У нафтовому хабі ОАЕ у Фуджейрі сталася пожежа після дронової атаки16.03.26, 14:15 • 3144 перегляди

За словами джерела, знайомого із ситуацією, у понеділок ADNOC призупинила операції з відвантаження нафти в порту Фуджейра після того, як атака безпілотника викликала пожежі на ключовому експортному терміналі.

Однак, за словами двох інших джерел, відновилося деяке інше відвантаження в цьому порту, причому одне з них повідомило, що працюють два з трьох одноточкових причалів, до яких швартуються судна.

Порт Фуджейра в ОАЕ відновив перевантаження нафти після атаки дрона15.03.26, 08:30 • 10922 перегляди

Фуджейра, розташована за межами Ормузької протоки, є основним ринком збуту флагманської нафти ОАЕ Murban - близько 1 мільйона барелів на день, що становить приблизно 1% світового попиту.

Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками та багатьма іншими країнами щодо відкриття Ормузької протоки, заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт в інтерв'ю Fox News у понеділок.

Союзники Трампа і Китай ухильно відповіли на вимогу щодо Ормузької протоки, але США працюють за лаштунками - ЗМІ 16.03.26, 16:13 • 2092 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії заявив у понеділок, що Британія не втягуватиметься у ширший конфлікт, але працюватиме з союзниками над "життєздатним" планом відновлення роботи Ормузької протоки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок в інтерв'ю CNBC, що Міністерство фінансів країни не втручалося в нафтові ринки, і будь-які дії США щодо пом'якшення наслідків підвищення цін залежатимуть від тривалості конфлікту.

США тимчасово послабили санкції проти нафти рф - Трамп назвав умову їх повернення15.03.26, 16:02 • 14011 переглядiв

Війна на Близькому Сході призводить до найбільшого в історії збою у постачанні нафти, заявило у четвер Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), оскільки такі великі виробники нафти, як Саудівська Аравія, Ірак та ОАЕ, скорочують видобуток.

Аналітик PVM Тамаш Варга заявив, що інвестори розуміють, що наслідки затяжного конфлікту будуть серйозними, особливо з урахуванням неухильного виснаження запасів, і вже зараз значну частину збитків, які завдано видобутку, експорту та переробці усього за два тижні перебоїв в Ормузькій протоці.

У вихідні Трамп пригрозив подальшими ударами по іранському острову Харг, через який проходить близько 90% іранського експорту, після того як завдав ударів по військових цілях і спровокував подальші дії у відповідь з боку Тегерана.

Іран повторює погрозу у відповідь після ударів США по острову Харг14.03.26, 09:25 • 10483 перегляди

США у контакті з Іраном, сказав Трамп, хоча він сумнівався, що Тегеран готовий до серйозних переговорів щодо припинення конфлікту.  Трамп вчора ввечері на Air Force One заявив щодо Ірану: "Ми розмовляємо з ними. Але я не думаю, що вони готові".

Та, як зазначає Sky News, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заперечує будь-які контакти зі США щодо конфлікту. В інтерв'ю іранському інформаційному агентству SNN Аббас Арагчі сказав, що з Вашингтоном не було обміну повідомленнями щодо потенційної мирної угоди. Іран не просив про припинення вогню, і конфлікт має закінчитися "таким чином, щоб гарантувати, що це не повториться", сказав Арагчі. Щодо Ормузької протоки, він сказав, що водний шлях закритий лише для "ворогів" та тих, хто підтримує їхню агресію. Невдовзі після цих коментарів речник Міністерства закордонних справ Катару заявив, що їм невідомо про будь-яке офіційне посередництво між США та Іраном.

У неділю Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що найближчим часом на ринок почнуть надходити понад 400 мільйонів барелів нафтових запасів, що є рекордним скороченням, спрямованим на боротьбу з різким зростанням цін, спричиненим війною на Близькому Сході.

Запаси з країн Азії та Океанії будуть вивільнені негайно, а з Європи та Америки до кінця березня, повідомило агентство.

Міжнародне енергетичне агентство, як вказує Sky News, заявляє, що тісно координує свої дії з усіма країнами-членами, щоб забезпечити своєчасне надходження їхньої нафти на ринки. Голова агентства Фатіх Бірол каже, що, попри це величезне вивільнення за рішенням МЕА, у нього все ще залишилося багато запасів. Він також заявив, що агентство може зробити більше "за потреби", якщо війна продовжиться.

"Оскільки конфлікт вступає в третій тиждень, відсутність чіткої розв'язки все більше турбує світові ринки про неконтрольовану ескалаційну спіраль", — сказав Меєрссон із SEB.

Проте міністр енергетики США Кріс Райт заявив у неділю, що очікує закінчення війни протягом "наступних кількох тижнів", після чого запаси нафти відновляться, а ціни на енергоносії знизяться.

Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки16.03.26, 17:07 • 1840 переглядiв

Юлія Шрамко

