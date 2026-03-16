Трамп обвинил союзников в нелояльности из-за отказа сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американских союзников, которые отклонили его требования направить военные корабли для сопровождения танкеров через Ормузский пролив, заявив, что они недостаточно лояльны к США после того, как десятилетиями получали поддержку безопасности, передает УНН.

«Многие страны сказали мне, что они уже в пути», – сказал Трамп в понедельник, не называя ни одной.

«Некоторые с большим энтузиазмом относятся к этому, а некоторые нет. Некоторые – это страны, которым мы помогали много-много лет. Мы защищали их от ужасных внешних источников, а они не имели такого энтузиазма. И уровень энтузиазма имеет для меня значение», – продолжил он во время мероприятия в Белом доме.

Трамп пытался уговорить другие страны помочь обеспечить прохождение нефтяных танкеров через спорный водный путь, но пока союзники США либо уклоняются от обязательств, либо прямо отвергают его требования.

«У нас есть страны, где у нас есть 45 000 солдат, великолепных солдат, которые защищают их от опасности, и мы проделали великолепную работу», – сказал Трамп. «А когда мы хотим знать: «У вас есть минные тральщики?» — «Ну, я бы предпочел не вмешиваться, сэр».

Трамп назвал потенциальную военно-морскую миссию «очень незначительной», даже несмотря на то, что Иран продолжает обстреливать танкеры снарядами.

Трамп также заявил, что знал, что американские союзники не придут на поддержку Соединенных Штатов.

«Я был большим критиком защиты стран, потому что знаю, что мы их защитим. И если нам когда-нибудь понадобится помощь, их там не будет. Я просто знал это уже давно», — сказал он.

