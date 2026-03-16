ЕС "не имеет желания" расширять военно-морскую миссию в Ормузском проливе - Каллас

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что ЕС "не желает" расширять военно-морскую миссию в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что министры иностранных дел продемонстрировали "явное желание" усилить военно-морскую миссию на Ближнем Востоке.

Однако Каллас отметила, что на данный момент они не желают расширять свой мандат на пролив.

"В наших обсуждениях было явное желание усилить эту операцию, но на данный момент не было желания менять мандат операции", - добавила она.

