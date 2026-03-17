Цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне парализованных поставок

Цены на нефть во вторник выросли более чем на 2%, частично компенсировав потери предыдущей сессии, на фоне опасений по поводу поставок из-за практически полного закрытия Ормузского пролива и отказа союзников США направить военные корабли для помощи танкерам в проходе через этот жизненно важный водный путь, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 2,74 доллара, или на 2,7%, до 102,95 доллара за баррель к 03:57 GMT (05:57 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2,45 доллара, или на 2,6%, до 95,95 доллара.

На предыдущей сессии фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,8%, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 5,3% после того, как некоторые суда прошли сквозь этот критически важный водный путь.

Ормузский пролив — узкий проход для примерно 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом — в значительной степени заблокирован войной США и Израиля против Ирана, которая продолжается уже третью неделю, что вызывает опасения по поводу дефицита поставок, роста цен на энергоносители и инфляции.

"Риски остаются серьезными: достаточно лишь одного иранского ополчения, чтобы выпустить ракету или установить мину на проходящем мимо танкере, чтобы снова разжечь всю ситуацию", - отметил в своей записке аналитик рынка IG Тони Сикамор.

В понедельник несколько союзников США отклонили призыв президента США Дональда Трампа направить военные корабли для сопровождения судов через Ормузский пролив, что вызвало критику со стороны президента США, который обвинил западных партнеров в неблагодарности после десятилетий поддержки.

"Сейчас нефтяные рынки сосредоточены на продолжительности конфликта, остановке поставок в Ормузском проливе и, в конечном итоге, на ущербе, который этот хаос нанесет нефтяной инфраструктуре в Персидском заливе", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

Тем временем, трейдеры заявили, что цены получили дополнительную поддержку после пожара, который вспыхнул в нефтепромышленной зоне Фуджейры в результате атаки беспилотника во время утренних торгов в Азии, хотя о пострадавших не сообщалось.

Цены на ближневосточную нефть взлетели до рекордных максимумов, став самой дорогой нефтью в мире, и трейдеры объясняют скачок цен сокращением предложения, доступного для поставки.

Фактическое закрытие пролива заставило Объединенные Арабские Эмираты, третьего по величине производителя нефти в Организации стран-экспортеров нефти, остановить добычу, сократив ее более чем вдвое, сообщили Reuters два источника.

Иран потребовал от Индии освободить три танкера, захваченные в феврале, в рамках переговоров о безопасном проходе судов под индийским флагом или тех, что направляются в Индию из Персидского залива через Ормузский пролив, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией.

Чтобы сдержать рост цен на энергоносители, глава Международного энергетического агентства (МЭА) предложил странам-членам увеличить объемы высвобождения нефти в дополнение к 400 миллионам баррелей, которые они уже договорились использовать из стратегических резервов.

Израиль заявил, что имеет подробные планы как минимум на три недели войны, на фоне того, как его военные нанесли удары по объектам по всему Ирану в течение ночи.

