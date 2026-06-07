россия все быстрее теряет контроль над захваченными территориями Украины - ISW
Киев • УНН
По данным ISW, в мае оккупанты захватили 40 кв. км, но потеряли контроль над 280 кв. км. Боевые возможности рф снижаются на фоне отказа от переговоров.
Эффективность действий российских военных на фронте продолжает снижаться. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
По оценкам аналитиков, в мае российские войска захватили или проникли на территорию около 40 квадратных километров, при этом потеряли контроль над примерно 280 квадратными километрами. При этом в апреле россияне захватили или проникли на территорию около 28 квадратных километров, но потеряли контроль над примерно 116 квадратными километрами.
Районы, в которые войска рф — иногда очень небольшие группы из нескольких солдат — инфильтрировались и сохраняют ограниченное присутствие, не контролируются россиянами в доктринальном смысле
Там добавляют, что на этом фоне кремлевские чиновники продолжают отвергать любое урегулирование путем переговоров, которое не решает "коренные причины" войны в Украине. Так, министр иностранных дел рф сергей лавров заявил в видеообращении по случаю дня русского языка, что восстановление прав россиян и русскоязычного населения в Украине является !необходимым условием! для долгосрочного мирного урегулирования.
"Дальнейшая приверженность кремля первоначальным военным целям россии происходит на фоне снижения боевых возможностей рф и замедления российского продвижения", — резюмируют в ISW.
Напомним
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что из-за отказа от переговоров рф ждут худшие условия мира. По его словам, ситуация для агрессора ухудшится на фронте и в экономике.
«Он просто не хочет заканчивать войну» — Зеленский назвал ответ путина на открытое письмо слабым05.06.26, 20:29 • 4444 просмотра