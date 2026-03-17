Ціни на нафту зросли на понад 2% на тлі паралізованих поставок

Ціни на нафту у вівторок зросли більш ніж на 2%, частково компенсувавши втрати попередньої сесії, на тлі побоювань щодо поставок через практично повне закриття Ормузької протоки та відмову союзників США направити військові кораблі для допомоги танкерам у проході через цей життєво важливий водний шлях, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 2,74 долара, або на 2,7%, до 102,95 долара за барель до 03:57 GMT (05:57 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2,45 долара, або на 2,6%, до 95,95 долара.

На попередній сесії ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 2,8%, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 5,3% після того, як деякі судна пройшли крізь цей критично важливий водний шлях.

Ормузька протока - вузький прохід для приблизно 20% світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом - значною мірою заблокована війною США та Ізраїлю проти Ірану, яка триває вже третій тиждень, що викликає побоювання з приводу дефіциту постачання, зростання цін на енергоносії та інфляції.

"Ризики залишаються серйозними: достатньо лише одного іранського ополчення, щоб випустити ракету або встановити міну на танкері, що проходить повз, щоб знову розпалити всю ситуацію", - зазначив у своїй записці аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

У понеділок кілька союзників США відхилили заклик президента США Дональда Трампа направити військові кораблі для супроводу суден через Ормузьку протоку, що викликало критику з боку президента США, який звинуватив західних партнерів у невдячності після десятиліть підтримки.

"Наразі нафтові ринки зосереджені на тривалості конфлікту, зупинці поставок в Ормузькій протоці та, зрештою, на шкоді, яку цей хаос завдасть нафтовій інфраструктурі в Перській затоці", - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Тим часом, трейдери заявили, що ціни отримали додаткову підтримку після пожежі, яка спалахнула в нафтопромисловій зоні Фуджейри в результаті атаки безпілотника під час ранкових торгів в Азії, хоча про постраждалих не повідомлялося.

Ціни на близькосхідну нафту злетіли до рекордних максимумів, ставши найдорожчою нафтою у світі, і трейдери пояснюють стрибок цін скороченням пропозиції, доступної для постачання.

Фактичне закриття протоки змусило Об'єднані Арабські Емірати, третього за величиною виробника нафти в Організації країн-експортерів нафти, зупинити видобуток, скоротивши його більш ніж удвічі, повідомили Reuters два джерела.

Іран зажадав від Індії звільнити три танкери, захоплені в лютому, у межах переговорів про безпечний прохід суден під індійським прапором або тих, що прямують до Індії з Перської затоки через Ормузьку протоку, повідомили Reuters три джерела, знайомі з ситуацією.

Щоб стримати зростання цін на енергоносії, очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) запропонував країнам-членам збільшити обсяги вивільнення нафти на додаток до 400 мільйонів барелів, які вони вже домовилися використати зі стратегічних резервів.

Ізраїль заявив, що має докладні плани як мінімум на три тижні війни, на тлі того, як його військові завдали ударів по об'єктах по всьому Ірану протягом ночі.

