Страны Персидского залива приближаются к присоединению к борьбе против Ирана - WSJ

Союзники США в Персидском заливе постепенно приближаются к возможности участия в борьбе против Ирана, усиливая свою позицию после непрерывных атак, которые подорвали их экономику и рискуют дать Тегерану долгосрочное влияние на Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Недавние шаги поддерживают способность Америки наносить авиаудары и открывают новый путь для атаки на финансы Тегерана. Они пока не заходят так далеко, чтобы открыто развертывать свои вооруженные силы в этой борьбе, — линия, которую правители Персидского залива надеялись не переступать, хотя давление нарастает, поскольку Иран угрожает усилить свое влияние в богатом энергоресурсами регионе.

По словам источников, знакомых с решением, Саудовская Аравия недавно согласилась разрешить американским войскам использовать свою авиабазу имени короля Фахда на западной стороне Аравийского полуострова. Королевство заявило перед началом боевых действий, что не позволит использовать свои объекты или воздушное пространство для атак на Иран. Эта попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Иран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу Эр-Рияд.

По словам источников, наследный принц Мухаммед ибн Салман сейчас стремится восстановить сдерживание и близок к принятию решения о присоединении к атакам. "Вступление королевства в войну – лишь вопрос времени", – сказал один из источников.

"Терпение Саудовской Аравии в отношении иранских атак не безгранично", – заявил журналистам на прошлой неделе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан после серии иранских атак на энергетическую инфраструктуру Персидского залива. "Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить, – это просчет", - указал он.

Тем временем Объединенные Арабские Эмираты начинают принимать меры против активов, принадлежащих Ирану, что угрожает ключевому источнику поддержки правителей в Тегеране, в то время как они обсуждают вопрос о направлении своих войск на фронт и лоббируют против прекращения огня, которое оставляет часть иранского военного потенциала нетронутой, пишет издание.

Недавно были закрыты Иранская больница и Иранский клуб в Дубае, сообщили источники, знакомые с ситуацией. В понедельник телефонные номера больницы, канал WhatsApp и веб-сайт были недоступны. Власти здравоохранения Дубая заявили, что учреждение больше не функционирует.

"Некоторые учреждения, непосредственно связанные с иранским режимом и Корпусом стражей исламской революции, будут закрыты в рамках целенаправленных мер после того, как будет установлено, что они использовались не по назначению для продвижения целей, не служащих интересам иранского народа, и в нарушение законодательства ОАЭ", - заявило правительство.

ОАЭ, которые на протяжении многих лет были финансовым центром для иранских предприятий и частных лиц, предупредили после массированных атак в начале войны о возможности замораживания иранских активов на миллиарды долларов.

Такие шаги могут значительно ограничить доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым сетям, на фоне того, как его внутренняя экономика страдает от инфляции и санкций. О блокировке ранее сообщало агентство AFP.

Хотя страны Персидского залива публично заявляли, что не будут участвовать в атаках на Иран и не позволят использовать свой воздушный простор для этих целей, реальность менее ясна, отмечает издание.

"Видео, проверенные Storyful, компанией, принадлежащей News Corp, материнской компании The Wall Street Journal, указывают на то, что некоторые запуски наземных ракет, использованных для атаки на Иран, были произведены из Бахрейна", пишет издание. "Пять самолетов-заправщиков ВВС США было поражено иранским ракетным ударом и повреждено на земле на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии", сообщили американские официальные лица.

Военные США отказались комментировать, помогают ли арабские страны в этой борьбе, заявив, что позволят странам Персидского залива говорить за себя.

Действия ОАЭ и Саудовской Аравии показывают, как арабские монархии все глубже втягиваются в наступление США и Израиля против Ирана. Это положение, в котором они не хотели бы оказаться.

Прямая атака на Иран превратила бы их в открытых комбатантов с более крупным соперником, расположенным всего в нескольких шагах от них. Они могли бы оказаться в опасности, если бы президент Трамп внезапно объявил о прекращении войны и оставил их наедине с более сложными отношениями с Тегераном. Они также опасаются, что любое участие будет символическим и вряд ли изменит ход войны.

Но Иран вынуждает их, недавно заявив, что хочет принять участие в операциях в Ормузском проливе после войны. Иран перекрыл важный канал, атакуя корабли, которые проходят через него, но позволил некоторым кораблям, которые пользуются его преимуществами, пройти.

Тегеран недавно сообщил арабским чиновникам, что хочет взимать плату за проезд, как это делает Египет с Суэцким каналом, сообщили люди, знакомые с обсуждениями.

Эта угроза энергетической магистрали региона возникла после того, как Иран обрушил ракеты и беспилотники на своих арабских соседей, атакуя роскошные отели и аэропорты, а также нефтеперерабатывающие заводы и топливные склады. Только ОАЭ пришлось отразить более 2000 атак.

Лидеры стран Персидского залива, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии, давят на Трампа в регулярных телефонных разговорах, чтобы он завершил работу и уничтожил военный потенциал Ирана, прежде чем двигаться дальше, заявили арабские чиновники.

Эти шаги также убеждают арабские государства, что им, возможно, придется применить определенное наказание для восстановления сдерживания, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Ставка на то, что гарантии безопасности США и дипломатическое взаимодействие с Ираном обеспечат их безопасность, распалась. Этот вывод стал четко очевидным на прошлой неделе, когда Иран атаковал катарский энергетический узел Рас-Лаффан, а также нанес удары по ключевому саудовскому энергетическому узлу на Красном море и объектам в Кувейте и ОАЭ. Катар осудил атаку как опасную эскалацию и прямую угрозу своей национальной безопасности.

По словам арабских чиновников, страны Персидского залива едины в своем гневе в отношении Ирана. Но они также возмущены осознанием того, что не могут существенно влиять на решения администрации Трампа, несмотря на то, что являются партнерами по вопросам безопасности и вкладывают значительные инвестиции в эти отношения, сказали они.

Надвигающееся решение "начать стрелять" символизирует сложное положение, в котором оказались американские союзники в результате конфликта, который перевернул годы стратегического планирования, не оставив никаких хороших вариантов для дальнейшего движения, пишет издание.

"Они просто попали в эту структурную ловушку, в которой всегда оказываются более слабые стороны в союзе с более сильной стороной, - сказал Грегори Гаузе, аналитик отношений между США и странами Персидского залива в Middle East Institute в Вашингтоне. - Если более сильная сторона занимает воинственные позиции, они опасаются, что их втянут в войну, в которой они не хотят воевать".

