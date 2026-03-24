Война на Ближнем Востоке - Азия массово переходит на уголь из-за дефицита нефти и газа

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Конфликт на Ближнем Востоке заставил Китай, Индию и другие страны Азии увеличить потребление угля. Регион наращивает мощности для энергобезопасности.

Страны Азии увеличивают потребление угля на фоне нарушений поставок нефти и сжиженного природного газа, вызванных боевыми действиями США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Очередная война на Ближнем Востоке заставляет страны возвращаться к углю, чтобы покрыть дефицит сжиженного природного газа. Так, Индия сжигает больше угля, чтобы удовлетворить повышенный летний спрос. Южная Корея отменила ограничения на производство электроэнергии из угля. Индонезия отдает приоритет использованию собственных запасов. Таиланд, Филиппины и Вьетнам увеличивают производство электроэнергии на угольных электростанциях.

Китай, являющийся крупнейшим потребителем и производителем угля в регионе, с 2021 года создал рекордные мощности по производству электроэнергии на угле, чтобы улучшить свою энергетическую безопасность. Национальная политика страны предусматривает дальнейшее использование угля, даже несмотря на то, что огромные мощности по производству чистой энергии дают определенное облегчение.

Тем временем Индия, являющаяся вторым по величине потребителем и производителем угля, готовится к жаркому лету и будет больше полагаться на уголь, чтобы удовлетворить пиковый спрос в 270 гигаватт - это почти вдвое больше, чем может произвести Испания. Запасов угля хватит примерно на три месяца, причем часть запасов предназначена для малых предприятий.

