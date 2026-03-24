23 марта, 19:55 • 16275 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 40320 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 34547 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 35068 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 32851 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 20582 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 42168 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41945 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 34254 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 57040 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Пакистан готовит переговоры США и Израиля с Ираном в Исламабаде - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Пакистан предлагает посредничество для прекращения войны и преодоления энергетического кризиса. Фельдмаршал Мунир обсудил проведение встречи с Дональдом Трампом.

Пакистан прилагает усилия, чтобы выступить посредником в переговорах о прекращении огня между США и Израилем с одной стороны и Ираном - с другой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По словам этих источников, которые решили остаться анонимными, поскольку переговоры носят закрытый характер, фельдмаршал Асим Мунир разговаривал с Дональдом Трампом. Один из источников отметил, что Пакистан предлагает Исламабад в качестве места проведения переговоров. По словам этого источника, ключевую роль в переговорах играет специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

Пакистан использует тесные связи, налаженные во времена президентства Трампа, а также свои давние отношения с соседним Ираном и другими ключевыми игроками, такими как Саудовская Аравия. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в понедельник провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, выразив солидарность с Ираном и призвав к деэскалации конфликта.

Официальный Исламабад активизировал свою дипломатическую деятельность в регионе Персидского залива в связи с эскалацией боевых действий, что привело к энергетическому кризису, который вызывает серьезный дефицит газа в Южной Азии. Ормузский пролив, через который транспортируется около пятой части мировых объемов нефти и сжиженного природного газа, фактически закрыт с начала боевых действий. Пакистан импортирует почти всю свою сырую нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ из стран Персидского залива.

Страны Азии увеличивают потребление угля на фоне нарушений поставок нефти и сжиженного природного газа, вызванных боевыми действиями США и Израиля против Ирана.

Евгений Устименко

Новости Мира