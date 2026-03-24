Всі права захищені. © 2007 — 2026

Голова МЗС Ірану таємно повідомив Віткоффа про згоду верховного лідера на переговори зі США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

Моджтаба Хаменеї схвалив переговори зі США для швидкого припинення війни на іранських умовах. Трамп відклав удари та очікує на угоду протягом п'яти днів.

Голова МЗС Ірану таємно повідомив Віткоффа про згоду верховного лідера на переговори зі США - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі таємно повідомив посланника США Стіва Віткоффа, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив переговори для досягнення потенційної угоди, повідомило у вівторок видання Al Arabiya з посиланням на ізраїльські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Джерела повідомили ізраїльській газеті Yedioth Ahronoth, що верховний лідер Ірану, якого було призначено після того, як його батько Алі Хаменеї загинув під час першого удару американо-ізраїльської війни проти Ірану минулого місяця, погодився швидко припинити війну відповідно до умов Ірану.

Як пише ynet, після того, як Трамп оголосив про канал переговорів, які можуть призвести до угоди, секретне повідомлення Аракчі Віткоффу: "Ми отримали згоду та благословення Моджтаби". "Іран швидко це заперечив. Але телефонна розмова між міністром закордонних справ Ірану та Віткоффом, за участю Кушнера, показує іншу картину. Іранський чиновник підтвердив, що Хаменеї-молодший зайняв місце свого вбитого батька, і дав зрозуміти, що спадкоємець "схвалив якомога швидше закриття історії, якщо наші умови будуть виконані"". Ізраїль, пише видання, залишався поза межами переговорів і випадково дізнався про їхнє існування.

Доповнення

Спочатку надавши Ірану 48-годинний термін для повторного відкриття Ормузької протоки, президент США Дональд Трамп несподівано оголосив у понеділок, що він наказав відкласти на п'ять днів будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі.

Він сказав, що переговори, які Іран заперечує, ведуться з "високопоставленою особою", але не з верховним лідером країни.

Пізніше Трамп заявив Fox News, що угода з Іраном може бути досягнута протягом п'яти днів або менше, додавши, що Іран хоче укласти угоду.

Юлія Шрамко

