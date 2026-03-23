Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Трамп розкрив деталі переговорів з Іраном та анонсував можливу угоду за п'ять днів

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Дональд Трамп заявив про переговори з Іраном за участю Кушнера та Віткоффа. За повідомленнями, посередниками виступають Туреччина, Єгипет та Пакистан.

Президент США Дональд Трамп прояснив свої заяви щодо переговорів з Іраном, після заперечень Тегерана, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

На запитання щодо заперечення іранськими ЗМІ переговорів зі США, президент Трамп, як  заявив, що "останні переговори відбулися минулого вечора", про що повідомляє Fox Business.

Як вказує Fox Business, "Трамп не впевнений, про що говорять іранські ЗМІ".

Він сказав, що в переговорах брали участь Стів Віткофф, Джаред Кушнер та їхні колеги, додавши, що "угода з Іраном може бути досягнута за п'ять днів або раніше".

Трамп також сказав Fox Business у телефонній розмові в понеділок вранці, що Іран "дуже" хоче укласти угоду.

При цьому журналіст Axios Барак Равід вказав у X, що "Туреччина, Єгипет та Пакистан протягом останніх двох днів обмінювалися повідомленнями між США та Іраном, намагаючись деескалювати ситуацію", про що повідомило джерело в США.

За його даними, "високопосадовці трьох країн провели окремі переговори з посланцем Білого дому Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі", про що повідомило джерело в США.

"Посередництво триває та прогресує. Дискусія стосується припинення війни та вирішення всіх невирішених питань. Ми сподіваємося отримати відповіді найближчим часом", – зазначило джерело.

CNN також з посиланням на людей, знайомих з переговорами, вказало, що "протягом останніх кількох днів багато країн обмінювалися повідомленнями між Сполученими Штатами та Іраном, намагаючись деескалювати зростаючу напруженість навколо енергетичних об'єктів та електростанцій".

"Туреччина та Єгипет передали повідомлення в межах цих зусиль", підтвердили джерела CNN. Тим часом, посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф "отримав від кількох чиновників у регіоні попередження, що погроза Трампа атакувати іранські електростанції спричинить масовані заходи у відповідь, зокрема проти американських союзників у Перській затоці", пише видання.

Регіональні чиновники, як зазначає видання, "також контактували з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі".

"Попри шквал комунікації, не було зрозуміло, наскільки далеко сторони просунулися в обговоренні того, як досягти "повного та всебічного вирішення" війни, як заявив Трамп у своєму дописі Truth Social у понеділок", пише видання. 

Також невдовзі після коментарів Трампа про те, що він відкладає удари по енергетиці на тлі очікування переговорів з Іраном, міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді опублікував у X повідомлення про те, що "Оман інтенсивно працює над забезпеченням безпечного проходу через Ормузьку протоку".

Доповнення

Раніше сьогодні Трамп повідомив, що "Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже гарні та продуктивні переговори щодо повного та всебічного врегулювання наших військових дій на Близькому Сході", і що він доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на 5 днів.

Іранські ЗМІ після цього заперечили факт проведення переговорів. Іранське видання Mizan заявило, що "коментарі Трампа – це спроба знизити ціни на енергоносії".

Reuters зазначило, що ціна на нафту впала більш ніж на 13% після того, як Трамп відклав військові удари по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Юлія Шрамко

