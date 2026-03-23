Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
38%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Александр Сырский
Скотт Бессент
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Днепропетровская область
Реклама
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном и анонсировал возможное соглашение за пять дней

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Дональд Трамп заявил о переговорах с Ираном при участии Кушнера и Виткоффа. По сообщениям, посредниками выступают Турция, Египет и Пакистан.

Президент США Дональд Трамп прояснил свои заявления относительно переговоров с Ираном после возражений Тегерана, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

На вопрос относительно отрицания иранскими СМИ переговоров с США, президент Трамп заявил, что "последние переговоры состоялись вчера вечером", о чем сообщает Fox Business.

Как указывает Fox Business, "Трамп не уверен, о чем говорят иранские СМИ".

Он сказал, что в переговорах участвовали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и их коллеги, добавив, что "соглашение с Ираном может быть достигнуто за пять дней или раньше".

Трамп также сказал Fox Business в телефонном разговоре в понедельник утром, что Иран "очень" хочет заключить сделку.

При этом журналист Axios Барак Равид указал в X, что "Турция, Египет и Пакистан в течение последних двух дней обменивались сообщениями между США и Ираном, пытаясь деэскалировать ситуацию", о чем сообщил источник в США.

По его данным, "высокопоставленные лица трех стран провели отдельные переговоры с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи", о чем сообщил источник в США.

"Посредничество продолжается и прогрессирует. Дискуссия касается прекращения войны и решения всех нерешенных вопросов. Мы надеемся получить ответы в ближайшее время", – отметил источник.

CNN также со ссылкой на людей, знакомых с переговорами, указало, что "в течение последних нескольких дней многие страны обменивались сообщениями между Соединенными Штатами и Ираном, пытаясь деэскалировать растущую напряженность вокруг энергетических объектов и электростанций".

"Турция и Египет передали сообщения в рамках этих усилий", подтвердили источники CNN. Тем временем, посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф "получил от нескольких чиновников в регионе предупреждения, что угроза Трампа атаковать иранские электростанции повлечет за собой массированные ответные меры, в том числе против американских союзников в Персидском заливе", пишет издание.

Региональные чиновники, как отмечает издание, "также контактировали с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи".

"Несмотря на шквал коммуникации, не было понятно, насколько далеко стороны продвинулись в обсуждении того, как достичь "полного и всеобъемлющего решения" войны, как заявил Трамп в своем сообщении Truth Social в понедельник", пишет издание.

Также вскоре после комментариев Трампа о том, что он откладывает удары по энергетике на фоне ожидания переговоров с Ираном, министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди опубликовал в X сообщение о том, что "Оман интенсивно работает над обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив".

Дополнение

Ранее сегодня Трамп сообщил, что "Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всеобъемлющего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке", и что он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на 5 дней.

Иранские СМИ после этого опровергли факт проведения переговоров. Иранское издание Mizan заявило, что "комментарии Трампа – это попытка снизить цены на энергоносители".

Reuters отметило, что цена на нефть упала более чем на 13% после того, как Трамп отложил военные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Энергетика
Столкновения
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Пентагон
Белый дом
Reuters
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Оман
Турция
Соединённые Штаты
Египет
Пакистан
Иран