Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном и анонсировал возможное соглашение за пять дней

Президент США Дональд Трамп прояснил свои заявления относительно переговоров с Ираном после возражений Тегерана, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

На вопрос относительно отрицания иранскими СМИ переговоров с США, президент Трамп заявил, что "последние переговоры состоялись вчера вечером", о чем сообщает Fox Business.

Как указывает Fox Business, "Трамп не уверен, о чем говорят иранские СМИ".

Он сказал, что в переговорах участвовали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и их коллеги, добавив, что "соглашение с Ираном может быть достигнуто за пять дней или раньше".

Трамп также сказал Fox Business в телефонном разговоре в понедельник утром, что Иран "очень" хочет заключить сделку.

При этом журналист Axios Барак Равид указал в X, что "Турция, Египет и Пакистан в течение последних двух дней обменивались сообщениями между США и Ираном, пытаясь деэскалировать ситуацию", о чем сообщил источник в США.

По его данным, "высокопоставленные лица трех стран провели отдельные переговоры с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи", о чем сообщил источник в США.

"Посредничество продолжается и прогрессирует. Дискуссия касается прекращения войны и решения всех нерешенных вопросов. Мы надеемся получить ответы в ближайшее время", – отметил источник.

CNN также со ссылкой на людей, знакомых с переговорами, указало, что "в течение последних нескольких дней многие страны обменивались сообщениями между Соединенными Штатами и Ираном, пытаясь деэскалировать растущую напряженность вокруг энергетических объектов и электростанций".

"Турция и Египет передали сообщения в рамках этих усилий", подтвердили источники CNN. Тем временем, посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф "получил от нескольких чиновников в регионе предупреждения, что угроза Трампа атаковать иранские электростанции повлечет за собой массированные ответные меры, в том числе против американских союзников в Персидском заливе", пишет издание.

Региональные чиновники, как отмечает издание, "также контактировали с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи".

"Несмотря на шквал коммуникации, не было понятно, насколько далеко стороны продвинулись в обсуждении того, как достичь "полного и всеобъемлющего решения" войны, как заявил Трамп в своем сообщении Truth Social в понедельник", пишет издание.

Также вскоре после комментариев Трампа о том, что он откладывает удары по энергетике на фоне ожидания переговоров с Ираном, министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди опубликовал в X сообщение о том, что "Оман интенсивно работает над обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив".

Дополнение

Ранее сегодня Трамп сообщил, что "Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всеобъемлющего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке", и что он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на 5 дней.

Иранские СМИ после этого опровергли факт проведения переговоров. Иранское издание Mizan заявило, что "комментарии Трампа – это попытка снизить цены на энергоносители".

Reuters отметило, что цена на нефть упала более чем на 13% после того, как Трамп отложил военные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.