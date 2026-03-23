Трамп наказав Пентагону відкласти удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п'ять днів

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на 5 днів, про що повідомив у понеділок у Truth Social, пише УНН.

Із задоволенням повідомляю, що Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже гарні та продуктивні переговори щодо повного та всебічного врегулювання наших військових дій на Близькому Сході. З огляду на характер і тон цих глибоких, детальних і конструктивних переговорів, які триватимуть протягом тижня, я доручив Міністерству війни відкласти всі військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п'ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та обговорень - написав Трамп.

