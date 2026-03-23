Трамп наказав Пентагону відкласти удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п'ять днів
Київ • УНН
Президент США оголосив про прогрес у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Атаки на енергосистему Ірану відкладено на 5 діб.
Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на 5 днів, про що повідомив у понеділок у Truth Social, пише УНН.
Із задоволенням повідомляю, що Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже гарні та продуктивні переговори щодо повного та всебічного врегулювання наших військових дій на Близькому Сході. З огляду на характер і тон цих глибоких, детальних і конструктивних переговорів, які триватимуть протягом тижня, я доручив Міністерству війни відкласти всі військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п'ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та обговорень
Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари23.03.26, 05:35 • 25724 перегляди