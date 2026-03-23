Трамп приказал Пентагону отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на 5 дней, о чем сообщил в понедельник в Truth Social, пишет УНН.

С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и всестороннему урегулированию наших военных действий на Ближнем Востоке. Учитывая характер и тон этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству войны отложить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успеха текущих встреч и обсуждений