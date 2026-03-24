Глава МИД Ирана тайно сообщил Уиткоффу о согласии верховного лидера на переговоры с США - СМИ

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с США для скорейшего прекращения войны на иранских условиях. Трамп отложил удары и ожидает соглашения в течение пяти дней.

Глава МИД Ирана тайно сообщил Уиткоффу о согласии верховного лидера на переговоры с США - СМИ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи тайно сообщил посланнику США Стиву Уиткоффу, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры для достижения потенциального соглашения, сообщило во вторник издание Al Arabiya со ссылкой на израильские СМИ, пишет УНН.

Детали

Источники сообщили израильской газете Yedioth Ahronoth, что верховный лидер Ирана, который был назначен после того, как его отец Али Хаменеи погиб во время первого удара американо-израильской войны против Ирана в прошлом месяце, согласился быстро прекратить войну в соответствии с условиями Ирана.

Как пишет ynet, после того, как Трамп объявил о канале переговоров, которые могут привести к соглашению, секретное сообщение Аракчи Уиткоффу: "Мы получили согласие и благословение Моджтабы". "Иран быстро это отрицал. Но телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана и Уиткоффом, при участии Кушнера, показывает другую картину. Иранский чиновник подтвердил, что Хаменеи-младший занял место своего убитого отца, и дал понять, что наследник "одобрил как можно скорейшее закрытие истории, если наши условия будут выполнены"". Израиль, пишет издание, оставался вне переговоров и случайно узнал об их существовании.

Дополнение

Изначально предоставив Ирану 48-часовой срок для повторного открытия Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп неожиданно объявил в понедельник, что он приказал отложить на пять дней любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре.

Трамп приказал Пентагону отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней23.03.26, 13:16 • 5728 просмотров

Он сказал, что переговоры, которые Иран отрицает, ведутся с "высокопоставленным лицом", но не с верховным лидером страны.

Позже Трамп заявил Fox News, что соглашение с Ираном может быть достигнуто в течение пяти дней или меньше, добавив, что Иран хочет заключить соглашение.

Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном и анонсировал возможное соглашение за пять дней23.03.26, 15:36 • 4480 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Али Хаменеи
Израиль
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран