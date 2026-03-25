Іран атакував ракетами велику електростанцію в Ізраїлі - ЗМІ

Електростанція Orot Rabin у Хадері (Yossi Zamir/FLASH90)

Іран атакував ракетами велику ізраїльську електростанцію, постраждалих чи пошкоджень немає, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Ізраїльська Israel Electric Corporation заявила, що її інфраструктурі не було завдано жодної шкоди внаслідок атаки балістичними ракетами Ірану.

Це уточнення з'явилося після того, як іранська балістична ракета вразила відкриту територію поблизу Хадери, де IEC керує великою електростанцією.

Ізраїльська медична служба Magen David Adom заявила, що після цієї атаки балістичними ракетами Ірану на Ізраїль, четвертої з опівночі, не повідомляється про постраждалих.

Під час цієї атаки з Ірану, як зазначається, було запущено невелику кількість ракет, що викликало спрацювання сирен у центральному Ізраїлі та частинах півночі країни.

За попередніми військовими оцінками, деякі ракети, імовірно, були перехоплені засобами протиповітряної оборони, а одна вразила відкриту територію поблизу Хадери.

Рятувальні сили також відреагували на повідомлення про фрагменти ракет, які впали в кількох районах після перехоплень.

