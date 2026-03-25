Иран атаковал ракетами крупную электростанцию в Израиле - СМИ
Киев • УНН
Иранские ракеты попали вблизи электростанции в Хадере без повреждений инфраструктуры. ПВО перехватила часть целей, пострадавших среди гражданских нет.
Иран атаковал ракетами крупную израильскую электростанцию, пострадавших и повреждений нет, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Израильская Israel Electric Corporation заявила, что ее инфраструктуре не было нанесено никакого ущерба в результате атаки баллистическими ракетами Ирана.
Это уточнение появилось после того, как иранская баллистическая ракета поразила открытую территорию вблизи Хадеры, где IEC управляет крупной электростанцией.
Израильская медицинская служба Magen David Adom заявила, что после этой атаки баллистическими ракетами Ирана на Израиль, четвертой с полуночи, не сообщается о пострадавших.
Во время этой атаки из Ирана, как отмечается, было запущено небольшое количество ракет, что вызвало срабатывание сирен в центральном Израиле и частях севера страны.
По предварительным военным оценкам, некоторые ракеты, вероятно, были перехвачены средствами противовоздушной обороны, а одна поразила открытую территорию вблизи Хадеры.
Спасательные силы также отреагировали на сообщения о фрагментах ракет, упавших в нескольких районах после перехватов.
Иран отверг мирный план Трампа и атаковал Израиль и Персидский залив - СМИ25.03.26, 11:31 • 2680 просмотров