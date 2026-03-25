Иран отверг мирный план Трампа и атаковал Израиль и Персидский залив - СМИ
Тегеран игнорирует предложения США о переговорах. В то же время Вашингтон перебрасывает десантников для подкрепления на Ближний Восток.
Иранские военные высмеяли инициативы Дональда Трампа по прекращению войны и совершили новые атаки на Израиль и регион Персидского залива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.
По данным источников, знакомых с ходом переговоров, Иран дал понять, что не заинтересован в возобновлении переговоров с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Вместо этого официальный Тегеран заинтересован в переговорах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Предложение о переговорах было направлено Ирану в то же время, когда Вашингтон начал перебрасывать десантников на Ближний Восток для подкрепления контингента морских пехотинцев, который уже направляется туда.
Кроме того, СМИ отмечают, что Иран подозрительно относится к Соединенным Штатам, которые дважды при администрации Трампа наносили удары во время дипломатических переговоров на высоком уровне. Это включает и удары, положившие начало нынешней войне.
Соединенные Штаты передали Ирану 15-пунктный план по возможному завершению войны на Ближнем Востоке. Документ, по данным источников, был передан через Пакистан, который стал одним из ключевых посредников между Вашингтоном и Тегераном.
План охватывает сразу несколько критических тем, в частности иранскую ядерную программу, баллистические ракеты и ситуацию с морскими маршрутами в Ормузском проливе.
Ранее УНН сообщал, что страны Азии увеличивают потребление угля на фоне нарушений поставок нефти и сжиженного природного газа, вызванных боевыми действиями США и Израиля против Ирана.