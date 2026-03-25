США передали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни
Київ • УНН
Адміністрація Трампа надіслала Тегерану пропозиції щодо ядерної програми та судноплавства. Пакистан виступив посередником у передачі дипломатичного плану.
Сполучені Штати передали Ірану 15-пунктний план щодо можливого завершення війни на Близькому Сході. Документ, за даними джерел, був переданий через Пакистан, який став одним із ключових посередників між Вашингтоном і Тегераном. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.
Деталі
За інформацією джерел, план охоплює одразу кілька критичних тем, зокрема іранську ядерну програму, балістичні ракети та ситуацію з морськими маршрутами в Ормузькій протоці.
Йдеться про спробу адміністрації Дональда Трампа знайти дипломатичний вихід із війни, яка триває вже четвертий тиждень і має серйозні економічні наслідки для глобального ринку.
Іран заявив про контроль проходу через Ормузьку протоку і висунув умови для суден25.03.26, 05:00 • 2830 переглядiв
Офіційно зміст документа не оприлюднено, а також невідомо, чи готовий Іран розглядати його як основу для переговорів. Так само немає підтвердження, що цей підхід підтримав Ізраїль.
Чому саме цей план важливий
Сам факт передачі 15-пунктної пропозиції свідчить, що Вашингтон перейшов від загальних дипломатичних сигналів до конкретної переговорної рамки.
Особливу увагу, за даними співрозмовників, у плані приділено Ормузькій протоці, де Іран фактично обмежив безпечний прохід західних суден. Це вже вдарило по світових поставках нафти й газу та спричинило стрибок цін. На цьому тлі документ виглядає не лише як спроба зупинити бойові дії, а і як спроба стабілізувати енергетичну та безпекову ситуацію в регіоні.
Хто став посередником
Ключову роль у передачі плану, за даними джерел, відіграв Пакистан. Зокрема, посередником називають командувача армії Пакистану Саїда Асіма Муніра, який, як стверджується, має канали зв’язку з іранським керівництвом.
В Ірані заперечують факт переговорів після заяв Трампа, що опустили ціну на нафту на понад 13%23.03.26, 15:00 • 4682 перегляди
Пакистан уже заявив, що готовий прийняти переговори на своїй території, якщо обидві сторони погодяться на такий формат.
Попри активізацію дипломатії, ознак швидкого завершення війни наразі немає. У Білому домі вже дали зрозуміти, що паралельно з переговорами військова операція США триває.
США готують 82-гу десантну дивізію і перекидають авіацію для можливих ударів по Ірану25.03.26, 04:17 • 3296 переглядiв