США передали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Адміністрація Трампа надіслала Тегерану пропозиції щодо ядерної програми та судноплавства. Пакистан виступив посередником у передачі дипломатичного плану.

Фото: The New York Times

Сполучені Штати передали Ірану 15-пунктний план щодо можливого завершення війни на Близькому Сході. Документ, за даними джерел, був переданий через Пакистан, який став одним із ключових посередників між Вашингтоном і Тегераном. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел, план охоплює одразу кілька критичних тем, зокрема іранську ядерну програму, балістичні ракети та ситуацію з морськими маршрутами в Ормузькій протоці.

Йдеться про спробу адміністрації Дональда Трампа знайти дипломатичний вихід із війни, яка триває вже четвертий тиждень і має серйозні економічні наслідки для глобального ринку.

Іран заявив про контроль проходу через Ормузьку протоку і висунув умови для суден25.03.26, 05:00 • 2830 переглядiв

Офіційно зміст документа не оприлюднено, а також невідомо, чи готовий Іран розглядати його як основу для переговорів. Так само немає підтвердження, що цей підхід підтримав Ізраїль.

Чому саме цей план важливий

Сам факт передачі 15-пунктної пропозиції свідчить, що Вашингтон перейшов від загальних дипломатичних сигналів до конкретної переговорної рамки.

Особливу увагу, за даними співрозмовників, у плані приділено Ормузькій протоці, де Іран фактично обмежив безпечний прохід західних суден. Це вже вдарило по світових поставках нафти й газу та спричинило стрибок цін. На цьому тлі документ виглядає не лише як спроба зупинити бойові дії, а і як спроба стабілізувати енергетичну та безпекову ситуацію в регіоні.

Хто став посередником

Ключову роль у передачі плану, за даними джерел, відіграв Пакистан. Зокрема, посередником називають командувача армії Пакистану Саїда Асіма Муніра, який, як стверджується, має канали зв’язку з іранським керівництвом.

В Ірані заперечують факт переговорів після заяв Трампа, що опустили ціну на нафту на понад 13%23.03.26, 15:00 • 4682 перегляди

Пакистан уже заявив, що готовий прийняти переговори на своїй території, якщо обидві сторони погодяться на такий формат.

Попри активізацію дипломатії, ознак швидкого завершення війни наразі немає. У Білому домі вже дали зрозуміти, що паралельно з переговорами військова операція США триває.

США готують 82-гу десантну дивізію і перекидають авіацію для можливих ударів по Ірану25.03.26, 04:17 • 3296 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Енергетика
Ізраїль
The New York Times
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран