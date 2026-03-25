США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны

Фото: The New York Times

Соединенные Штаты передали Ирану план из 15 пунктов относительно возможного завершения войны на Ближнем Востоке. Документ, по данным источников, был передан через Пакистан, который стал одним из ключевых посредников между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По информации источников, план охватывает сразу несколько критических тем, в частности иранскую ядерную программу, баллистические ракеты и ситуацию с морскими маршрутами в Ормузском проливе.

Речь идет о попытке администрации Дональда Трампа найти дипломатический выход из войны, которая продолжается уже четвертую неделю и имеет серьезные экономические последствия для глобального рынка.

Официально содержание документа не обнародовано, а также неизвестно, готов ли Иран рассматривать его как основу для переговоров. Так же нет подтверждения, что этот подход поддержал Израиль.

Почему именно этот план важен

Сам факт передачи 15-пунктного предложения свидетельствует, что Вашингтон перешел от общих дипломатических сигналов к конкретной переговорной рамке.

Особое внимание, по данным собеседников, в плане уделено Ормузскому проливу, где Иран фактически ограничил безопасный проход западных судов. Это уже ударило по мировым поставкам нефти и газа и вызвало скачок цен. На этом фоне документ выглядит не только как попытка остановить боевые действия, но и как попытка стабилизировать энергетическую и безопасностную ситуацию в регионе.

Кто стал посредником

Ключевую роль в передаче плана, по данным источников, сыграл Пакистан. В частности, посредником называют командующего армией Пакистана Саида Асима Мунира, который, как утверждается, имеет каналы связи с иранским руководством.

Пакистан уже заявил, что готов принять переговоры на своей территории, если обе стороны согласятся на такой формат.

Несмотря на активизацию дипломатии, признаков быстрого завершения войны пока нет. В Белом доме уже дали понять, что параллельно с переговорами военная операция США продолжается.

