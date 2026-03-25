США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны

24 марта, 18:45 • 24710 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
24 марта, 18:26 • 31509 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 25282 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 29302 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 35139 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 27433 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 28199 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
24 марта, 13:42 • 49555 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 12:48 • 46356 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:22 • 20207 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове
"Берегите людей, меньше болтовни" - Мадяр ответил Садовому на упреки в неэффективности ПВО после атаки дронов на Львов
В США фиксируют одну из самых масштабных волн жары в истории
Украинская ведущая Елена Курбанова впервые стала мамой – как назвали малышку
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за сутки
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенка
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 13:42 • 49556 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:48 • 46357 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны

Киев • УНН

 • 3220 просмотра

Администрация Трампа направила Тегерану предложения по ядерной программе и судоходству. Пакистан выступил посредником в передаче дипломатического плана.

Фото: The New York Times

Соединенные Штаты передали Ирану план из 15 пунктов относительно возможного завершения войны на Ближнем Востоке. Документ, по данным источников, был передан через Пакистан, который стал одним из ключевых посредников между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По информации источников, план охватывает сразу несколько критических тем, в частности иранскую ядерную программу, баллистические ракеты и ситуацию с морскими маршрутами в Ормузском проливе.

Речь идет о попытке администрации Дональда Трампа найти дипломатический выход из войны, которая продолжается уже четвертую неделю и имеет серьезные экономические последствия для глобального рынка.

Официально содержание документа не обнародовано, а также неизвестно, готов ли Иран рассматривать его как основу для переговоров. Так же нет подтверждения, что этот подход поддержал Израиль.

Почему именно этот план важен

Сам факт передачи 15-пунктного предложения свидетельствует, что Вашингтон перешел от общих дипломатических сигналов к конкретной переговорной рамке.

Особое внимание, по данным собеседников, в плане уделено Ормузскому проливу, где Иран фактически ограничил безопасный проход западных судов. Это уже ударило по мировым поставкам нефти и газа и вызвало скачок цен. На этом фоне документ выглядит не только как попытка остановить боевые действия, но и как попытка стабилизировать энергетическую и безопасностную ситуацию в регионе.

Кто стал посредником

Ключевую роль в передаче плана, по данным источников, сыграл Пакистан. В частности, посредником называют командующего армией Пакистана Саида Асима Мунира, который, как утверждается, имеет каналы связи с иранским руководством.

Пакистан уже заявил, что готов принять переговоры на своей территории, если обе стороны согласятся на такой формат.

Несмотря на активизацию дипломатии, признаков быстрого завершения войны пока нет. В Белом доме уже дали понять, что параллельно с переговорами военная операция США продолжается.

Степан Гафтко

