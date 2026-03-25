$43.830.0150.880.21
Иран заявил о контроле прохода через Ормузский пролив и выдвинул условия для судов

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Иран разрешает проход только невраждебным судам при условии координации и уплаты сборов. Из-за ограничений в ключевом проливе мировые цены на нефть начали расти.

Иран заявил, что будет разрешать проход через Ормузский пролив только для "невраждебных" судов при условии координации с его органами. Соответствующая позиция изложена в письме в Международную морскую организацию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В документе указано, что суда могут пользоваться безопасным маршрутом только при условии соблюдения правил Ирана и отсутствия участия в действиях против страны: "Невраждебные суда... могут пользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив в координации с компетентными иранскими органами".

В то же время Иран ограничил движение судов, связанных с "агрессорами" или их поддержкой. Также, по данным источников, Иран начал взимать транзитные сборы с отдельных коммерческих судов.

Влияние на рынок и судоходство

Из-за эскалации конфликта движение через пролив почти остановилось – лишь незначительное количество судов проходит альтернативными маршрутами вблизи иранского побережья.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом, через который транспортируется около 20% мировых поставок нефти и газа. Ограничения движения уже привели к резкому росту цен на энергоносители и перебоям с поставками в странах Азии.

В письме подчеркивается, что полное восстановление судоходства возможно только после снижения военной напряженности в регионе.

